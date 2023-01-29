"Бєс" здав бойовиків: громили інкасаторів і передавали награбоване Гіркіну

Ігор Гіркін втік зі Слов'янська в багажнику авто, заявив Ігор Безлер.

Ігор Безлер влаштував розбірки з Ігорем Гіркіним / скріншот

Колишній ватажок бойовиків терористичної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) вліз у ще одні розбірки зі своїми подільниками.

Цього разу він улаштував з'ясування стосунків з колишнім ватажком горлівських бойовиків Ігорем Безлером (кличка "Бєс").

"Гіркін втік зі Слов'янська в багажнику Амарока, обклавшись бронежилетами. Від розстрілу його врятувало втручання Бородая і ряду людей з Москви. Я особисто передавав Гіркіну гроші, відібрані в українських інкасаторів. Куди поділися ці гроші - невідомо досі", - стверджує російський терорист Безлер.

"Гіркін, так що там з грошима?", - додав він, очевидно натякаючи на те, що "Стрілок" привласнював собі награбоване.

У свою чергу Гіркін відповів, що цілком можливо, що "Бєс" йому "щось передавав".

"Так-то передавали мені тоді грошей багато і явно не тільки Ігор Миколайович. Іноді - кількома сумками, доверху набитими пачками гривень", - каже він.

"Стрілок" також виправдовується, що гроші він нібито безперервно витрачав: на "ополчення", на підтримку міських служб Слов'янська, на сигарети, на ПММ, на тисячу необхідних справ, включаючи агентурну розвідку.

"Оскільки я інкасаторів не грабував - доводилося користуватися тим, що привозили і передавали. Яку версію хочете - таку і вибирайте. Мені байдуже. Але я абсолютно точно не можу сказати - де зараз ті гроші", — додав Гіркін.

Нагадаємо, раніше Пригожин вибухнув потоком образ на адресу терориста Стрєлкова, який раніше говорив про бажання приєднатися до "вагнерівців".

"Спробує втекти - по**ю на його обличчя", - заявив Пригожин про перспективи Гіркіна в ПВК "Вагнер".

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