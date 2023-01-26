"Беззубий і слабкий розумом": Гіркіна обурила заява Путіна про війну в Україні

Російський терорист Ігор Гіркін накинувся на російського диктатора Володимира Путіна.

Ігор Гіркін, Володимир Путін / УНІАН, скріншот YouTube

Російський терорист Ігор Гиркин (Стрєлков) вважає, що Володимир Путін не розуміє, що Росія може припинити своє існування після закінчення війни.

Він процитував російського диктатора, який заявив , що "мета війни - захист людей і захист самої Росії від загроз".

"Знову "масло масляне" і "ні два, ні півтора".... Але за те дуже зручно - можна в будь-який момент заявити, що "люди і Росія тепер захищені, цілі операції виконані". Однак партнери, розумієш, знову не оцінять і будуть далі воювати всерйоз. З цілком конкретною метою - розчленування Російської Федерації. У якої настільки "беззубі" і слабкі розумом/волею правителі", - обурився Гіркін заявою Путіна.

Раніше російський терорист Ігор Гіркін висміяв Володимира Путіна, порівнявши його з Володимиром Зеленським.

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" зазначив, що президент України прилетів до Бахмута, де нагородив бійців ЗСУ. Російський диктатор, на думку Стрєлкова, на таке не здатний.

Також Гіркін вважає, що Володимир Путін зробив вже не перший крок до капітуляції РФ у війні проти України. Так бойовик прокоментував оголошення "різдвяного перемир'я" російським диктатором.

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