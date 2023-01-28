'Здав Слов'янськ': кухар Путіна вилив цебер помиїв на скиглія Гіркіна

Ігор Гіркін заявив про те, що вже передумав приєднуватися до бойовиків ПВК "Вагнера" після образ від Євгена Пригожина.

Ігор Гіркін влаштував розбірки з Євгеном Пригожиним / t.me/kazansky2017/Скриншот

Ватажок бандформувань найманців ПВК "Вагнера" Євген Пригожин вибухнув потоком образ на адресу терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який раніше говорив про бажання приєднатися до "вагнерівців".

Путінський кухар стверджує, що для початку "Стрілку" потрібно буде пройти стандартну процедуру "ради командирів".

За словами Пригожина, серед командирів є "пара десятків людей", озлоблених на Стрєлкова, які зададуть йому питання про "здачу Слов'янська", "гроші від Ріната Ахметова" та інші. Він зазначив, що Стрєлков не славиться відвагою, мужністю і надійністю, тому "питання будуть задані — без них ніяк".

Остаточне рішення - залишити Стрєлкова чи ні - прийме сам Пригожин. "Якщо він буде буксувати, ці питання будуть йому задаватися ще і ще раз, можливо, з пристрастю. Якщо все пройде благополучно, то через місяць-другий його кинуть в саме пекло, там де він повинен буде довести свою надійність", — додав кухар Путіна.

"Спробує втекти - по**у на його обличчя", - заявив Пригожин про перспективи Гіркіна в ПВК "Вагнер".

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У відповідь "Стрілок" заявив про те, що вже передумав приєднуватися до бойовиків ПВК "Вагнера".

У своєму Telegram-каналі він повідомив, що провів телефонну розмову з якимось Трошевим Андрієм Миколайовичем з питання організації зустрічі щодо участі в бойових діях в Україні у складі російського ПВК "Вагнер".

При цьому Гіркін пояснив, що він вже майже був готовий прийняти таке рішення.

"Йшлося про те, щоб мені протягом двох діб висунутися в Луганськ для особистої бесіди. На що я дав свою обіцянку. Однак останній публічний виступ пана Пригожина, в якому пролунав потік найвідвертішої брехні на мою адресу - повністю виключає можливість моєї участі в даній ПВК. Я не зможу служити під керівництвом людини, яка відкрито звинуватила мене в зраді Росії. Не кажучи вже про брудні образи, якими ці звинувачення супроводжувалися", - занив "Стрілок".

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Нагадаємо, раніше Ігор Гіркін розкритикував російське військове командування за спорудження неефективних ліній стримування на фронті Збройних сил Украни. За його словами, такі інженерні споруди застаріли, щонайменше, на 80 років.

За словами терориста, такого роду залізобетонні конструкції на сьогоднішній день вже не ефективні.

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