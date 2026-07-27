'Є дані розвідки': Зеленський розкрив новий план Путіна на осінь

Президент України розповів про підготовку нової хвилі призову в РФ.

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Зеленський викрив таємний план мобілізації в РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Ключові тези Зеленського:

Путін не готовий зупиняти війну

РФ готує нову мобілізацію після виборів до Держдуми

Кремль може призвати 300-500 тисяч людей

Російський лідер Володимир Путін не готовий зупиняти війну проти України. Українська розвідка з'ясувала, що в Росії готують мобілізацію. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News.

"Путін неготовий зупинити цю війну. Є дані розвідки, що він готується до мобілізації. Він хоче зробити це після виборів до Думи 21 вересня. Він хоче посилити мобілізацію. Не відкрито, бо боїться свого суспільства, але він зробить це на початку жовтня", - заявив глава держави. відео дня

Зеленський наголосив, що цьому можна протидіяти, якщо Україна та її партнери створять для Росії серйозні труднощі у сфері логістики, постачання ресурсів і військової спроможності. Президент заявив, що Путін може розраховувати на мобілізацію від 300 до 500 тисяч людей. За словами Зеленського, для Росії організація такого призову не є надто складним завданням.

"У нього будуть внутрішні питання із цього приводу, оскільки його суспільство – і я бачив опитування – виступає проти мобілізації. Значний відсоток населення також виступає проти війни, але вони все одно підтримують Путіна", - зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що Росія не зможе швидко підготувати таку кількість новобранців, через що на фронт можуть потрапити недостатньо навчені військові.

"Він посилатиме на поле бою погано підготовлених людей. А це, зі свого боку, означає великі втрати", - додав президент.

Які проблеми в РФ можуть виникнути з мобілізацією - думка експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що Кремль може вдатися до нової хвилі мобілізації, однак це не змінить перебіг війни. За його словами, Володимир Путін може спробувати перевести Росію на режим військової економіки та ще більше ізолювати країну.

"У Путіна немає козирів. Хоча він ще спробує провести мобілізацію і перетворити Росію на Північну Корею, тобто закрити кордони та перейти на режим військової економіки. Втім, це нічого не допоможе, бо грошей немає", - сказав Загородній в інтерв'ю Главреду.

Експерт також зазначив, що навіть у разі нової мобілізації РФ зіткнеться з проблемами перекидання військ на фронт через порушену логістику.

"Нехай спробують. Нехай у Росії й наберуть людей, але ось питання – як вони їх довезуть до фронту, якщо логістика або перервана, або перебуває під вогневим контролем?", - додав він.

Мобілізація в Росії - новини за темою

Як повідомляв Главред, російська влада створює законодавчу базу для нової мобілізації та готується до потенційних внутрішніх протестів, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW). У Держдумі РФ схвалили законопроєкт, який дозволяє людям із непогашеними судимостями укладати контракти з Міноборони під час мобілізації.

Також раніше Зеленський заявив, що Росія готується до розширення мобілізації восени, а не до миру. За його словами, за сім місяців 2026 року до російської армії залучили 221 тисячу людей, тоді як втрати РФ за цей період становили майже 225,5 тисячі військових.

Водночас російський лідер Володимир Путін заявив, що Росія нібито не є агресором і лише "відповідає" на дії України та Заходу. Він також повторив пропагандистські звинувачення на адресу Києва.

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Про джерело: Sky News Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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