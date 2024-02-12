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"Ми не повинні потрапляти у пастки": прем'єр Естонії сказала, що потрібно для перемоги України

Анна Ярославська
12 лютого 2024, 10:52
Помилково вважати, що війну можна виграти швидко. Росія готується до тривалого періоду, сказала Кая Каллас.
Кая Каллас, ЗСУ
Кая Каллас заявила, що буде помилкою думати, що війна в Україні закінчиться швидко / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, president.gov.ua

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що війна Росії проти України триватиме доти, доки країна-агресор не зрозуміє, що не може здобути перемогу. Каллас закликала країни Заходу надати Києву те озброєння, якого він потребує.

В інтерв'ю австрійській газеті Der Standard політик відповіла на запитання, чи буде 2024 рік вирішальним у долі української держави.

"Війна все ще триває. Ми не повинні потрапляти в різні розставлені пастки. Помилково вважати, що війну можна виграти швидко. Росія готується до тривалого періоду. Війна триватиме, поки вона не зрозуміє, що не може перемогти", - сказала Каллас.

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За словами Каллас, одна з пасток полягає в тому, що про мир нібито можна домовитися. На її думку, якщо погодитися на захоплення окупантами територій, потреби РФ будуть задоволені.

"Це неправда, що після цього все раптом стане мирним", - переконана глава естонського уряду.

Іншими пастками вона назвала страхи та побоювання "більшого провокування" Росії. Політик наголосила, що Кремль якраз і грає зі страхом.

"Пастка полягає і в нас самих - якщо ми скажемо, що наші заходи лише ще більше спровокують росіян. Усе відбувається навпаки: Росію провокує слабкість, а не сила", - заявила Каллас.

За словами політика, вирішальним питанням на війні є наявність достатньої кількості боєприпасів. Саме тому партнери вирішили надати Україні 1 млн артилерійських снарядів.

"Ми повинні вірити в перемогу України, а не в те, що Росія, так чи інакше, переможе. Росія хоче, щоб ми вірили, що Україна не може перемогти, щоб ми перестали її підтримувати", - додала Каллас.

Як повідомляв Главред, німецький уряд очікує, що якщо Україна програє війну, кількість українських біженців зросте на 10 мільйонів, і Німеччина буде однією з країн їхнього призначення. При цьому в прогнозі йдеться про те, що Україна має військові та фінансові можливості для підтримки своєї оборони і стабільності до кінця 2024 року. Ситуацію ускладнює затримка в допомозі з боку США.

Президент України Володимир Зеленський попередив країни Заходу про те, що якщо припинитися підтримка України, то війна може прийти до них.

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війна в Україні Естонія новини України війна Росії та України
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