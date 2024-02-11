'Буде складно': Романенко розкрив успіхи та невдачі Сирського на фронті

Романенко розповів, що Сирський приймав участь у бойових діях, очолював їх та був успішний на півночі України.

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Успіхи та невдачі Сирського на фронті / колаж: Главред, фото: t.me/osirskiy

Засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко, розповів про успіхи та невдачі Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Можливості для того, щоб проявити свої кращі характеристики, реалізувати свої професійні навички і досвід зараз у генерала Сирського є, але умови для цього досить важкі. Будемо сподіватися, що йому вдасться і це буде в інтересах Сил оборони України та нашої держави", - зазначив він в ефірі телеканалу "Еспресо".

Романенко розповів, що Сирський приймав участь у бойових діях, очолював їх та був успішний на півночі нашої країни, навколо Києва та у Харківській області.

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"Але одночасно були і невдачі, зокрема, у проведенні операції навколо Соледара і Бахмута. Дії і організація дій більше політичної спрямованості навколо Бахмуту в минулому році показують, що на війні треба залишатися професійним фахівцем, в першу чергу. З урахуванням усіх цих передісторій зрозуміло, що на якихось емоціях він хотів повернути Бахмут, але мабуть, це не на часі в цьому році, вже не говорячи про минулий. Оскільки там були інші задачі на суходолі, які не були реалізовані", - зазначив він.

Нагадаємо, що Олександр Сирський зробив першу заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ. Генерал-полковник ЗСУ новий головком Сирський назвав головні завдання, які потрібно виконати для зміни ситуації у військах.

Майор Олексій Гетьман розповів, що зміниться після призначення Сирського. Він вважає, що швидко нічого не зміниться, а Сирський - досвідчений військовий і не вдаватиметься до "м’ясних штурмів".

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