У Криму прогриміли вибухи: "прилетіло" по базі РФ під Сімферополем - соцмережі

У районі Сак, Євпаторії, Гвардійського і у Севастополі в захопленому агресором Росією Криму прогриміли вибухи. Спостерігачі заявили про приліт по військовій базі окупантів у Гвардійському Сімферопольського району. Пропагандисти повідомляли про перекриття Кримського мосту і "пункт пропуску Джанкой".
Згідно з інформацією моніторингової групи Кримський вітер, у п'ятницю, 1 березня, у захопленому Криму прогриміли вибухи.
"Вибухів у Севастополі близько п'яти, повідомляють підписники", - зазначено в повідомленні.відео дня
Також спостерігачі повідомили про дим над бухтою в Севастополі.
"Наші джерела повідомляють, що є влучання в Севастополі та в Сакському районі", - зазначили у групі.
Приліт по військовій базі РФ у Гвардійському
Крім того, є інформація про приліт по базі російських окупантів у Гвардійському.
"По базі в Гвардійському точно був приліт, а в селищі немає світла, повідомляють наші підписники", - зазначається в повідомленні.
Вибухи у Криму 1 березня - фото і відео:
"Сьогодні Крим атакують, як давно не було"
Пропагандистське видання ЧП Сімферополь пише, що захоплений Крим "посилено атакується". Там стверджують про "ракетні атаки" і "атаки БПЛА".
Зафіксовано пожежу на південь від злітної смуги аеропорту "Сімферополь"
Спостерігачі пишуть про пожежу на південь від злітної смуги аеропорту "Сімферополь" і публікують знімки.
Незаконна анексія Криму
У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.
Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
Київ вважає Крим українським.
Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.
Удари по Криму
Сили оборони України 14 лютого знищили БДК Цезар Куніков у захопленому Криму. У Генеральному штабі повідомили, що розтрощення ворожого корабля - успішна військова операція бійців ЗСУ та військової розвідки. Військовий корабель РФ затонув.
Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов зробив прогноз про "міст Путіна" і повернення Криму. За його словами, для повернення півострова потрібно вирішити два ключові завдання.
29 лютого в Криму прогриміли вибухи. Повідомлялося про роботу ППО російських окупантів поблизу Сімферополя. Загарбники заявили про нібито атаку українського дрона.
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