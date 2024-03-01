У Криму прогриміли вибухи: "прилетіло" по базі РФ під Сімферополем - соцмережі

Вибухи прогриміли в районі Сак, Євпаторії та Гвардійського, повідомлялось про роботу на окупованому Кримському півострові систем ППО російських військ.

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Кадри "прильоту" по базі військ РФ у Гвардійському - соцмережі / Кримський вітер

У районі Сак, Євпаторії, Гвардійського і у Севастополі в захопленому агресором Росією Криму прогриміли вибухи. Спостерігачі заявили про приліт по військовій базі окупантів у Гвардійському Сімферопольського району. Пропагандисти повідомляли про перекриття Кримського мосту і "пункт пропуску Джанкой".

Згідно з інформацією моніторингової групи Кримський вітер, у п'ятницю, 1 березня, у захопленому Криму прогриміли вибухи.

"Вибухів у Севастополі близько п'яти, повідомляють підписники", - зазначено в повідомленні. відео дня

Також спостерігачі повідомили про дим над бухтою в Севастополі.

"Наші джерела повідомляють, що є влучання в Севастополі та в Сакському районі", - зазначили у групі.

Приліт по військовій базі РФ у Гвардійському

Крім того, є інформація про приліт по базі російських окупантів у Гвардійському.

"По базі в Гвардійському точно був приліт, а в селищі немає світла, повідомляють наші підписники", - зазначається в повідомленні.

Вибухи у Криму 1 березня - фото і відео:

Окупанти перекривали Кримський міст - пропагандисти / Скриншот Главред

"Сьогодні Крим атакують, як давно не було"

Пропагандистське видання ЧП Сімферополь пише, що захоплений Крим "посилено атакується". Там стверджують про "ракетні атаки" і "атаки БПЛА".

Зафіксовано пожежу на південь від злітної смуги аеропорту "Сімферополь"

Спостерігачі пишуть про пожежу на південь від злітної смуги аеропорту "Сімферополь" і публікують знімки.

Спостерігачі фіксують пожежу неподалік від аеропорту "Сімферополь" / Кримський вітер

Спостерігачі фіксують пожежу неподалік від аеропорту "Сімферополь" / Кримський вітер

Незаконна анексія Криму У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.

Київ вважає Крим українським. Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

Удари по Криму

Сили оборони України 14 лютого знищили БДК Цезар Куніков у захопленому Криму. У Генеральному штабі повідомили, що розтрощення ворожого корабля - успішна військова операція бійців ЗСУ та військової розвідки. Військовий корабель РФ затонув.

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов зробив прогноз про "міст Путіна" і повернення Криму. За його словами, для повернення півострова потрібно вирішити два ключові завдання.

29 лютого в Криму прогриміли вибухи. Повідомлялося про роботу ППО російських окупантів поблизу Сімферополя. Загарбники заявили про нібито атаку українського дрона.

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