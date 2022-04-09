"Обличчя нашого президента - це ми всі зараз": Данилко відправив потужне послання Зеленському

Данилко відправив потужне послання Зеленському / соцмережі

Шоумен Андрій Данилко, більш відомий за сценічним псевдонімом Вєрка Сердючка, підтримав президента України Володимира Зеленського.

На його сторінці в Instagram з'явилось фото глави держави під час його візиту в Бучу, де він побачив звірства російських окупантів.

"Обличчя нашого президента - це ми всі зараз. Після Маріуполя, Бучі, Гостомеля, Бородянки, Краматорська ... скільки доказів нелюдської підлості ми побачимо на нашій землі? Володимир Олександрович, ми з вами! Україна зараз єдина, як ніколи. Ця єдність - найважливіша складова нашої перемоги. Нехай вона прийде якомога швидше. Ми хочемо знову посміхатися. Ми хочемо, щоб наші діти посміхалися. Ми хочемо, щоб посміхався наш президент", - написав Данилко.

instagram.com/v_serduchka/

Раніше Андрій Данилко різко висловився на адресу президента РФ Володимира Путіна і розповів, як його потрібно покарати за вторгнення в Україну. В одному з останніх інтерв'ю він зізнався, що застрелив би Путіна, якби у нього була можливість його зустріти. Зараз Данилко вважає недостатнім таке покарання для Путіна.

Також ми писали, що шоумен Максим Галкін через підтримку нашої країни потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань. Також з Галкіним стали розривати рекламні контракти, розповів Андрій Данилко.

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