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"Ми на підйомі!": екскомандир роти батальйону "Айдар" дав прогноз війни на літо

Яна Ставська
15 липня 2024, 01:20
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Відтепер ініціатива на полі бою — за ЗСУ.
ЗСУ пішли вперед / Колаж Главреда. Фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, скріншот відео

Ресурс ЗСУ цього літа "на підйомі", а ось час "грає" проти самих окупантів, розповів в ефірі NV ветеран війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

За словами Дикого, у ЗСУ є ресурс, щоб "дуже сильно" послаблювати ворога.

"І слава Богу, наразі ми в тій фазі, коли цей ресурс зростає, а не зменшується. Тобто наш ворог, на мою думку, вже пройшов той момент, коли він був найбільш потужним. Я б сказав, що це було десь взимку цього року", — вважає Дикий.

відео дня

І зараз час працює фактично проти росіян — щодня противник слабне.

"Там такий, знаєте, як асфальтовий каток, який великий, важкий. Коли він вже розігнаний, то так, він ще довго проїде. Але загалом час вже працює проти них. І з кожним днем їхня армія стає трошки, але слабшою", — обережно висловився ветеран.

Тоді як у ЗСУ — завдяки Заходу — нарешті зʼявився непоганий потенціал.

"У нас — навпаки. У нас нарешті тільки почався час, коли ми з кожним днем трошки, але сильнішаємо. І таким чином цей ресурс для знищення ворожої армії, він у нас навпаки, не лише не вичерпаний, а він в нас наразі на підйомі", — стверджує Дикий.

Хто такий Євген Дикий

Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Ситуація із забезпеченням українських військ покращилася, при цьому на деяких напрямках ЗСУ не тільки обороняються, а й атакують, розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Нещодавно стало відомо про відкидання ворога з позицій в районі Вовчанська та успіхи ЗСУ на Куп'янському і Сіверському напрямках в районі Серебрянського лісництва. Також українські оборонці посунули окупаційну армію поблизу Тернів і Ямполівки.

Відомо, що українські захисники отримали за п'ять місяців від державних компаній у шість разів більше дронів, ніж за весь 2023 рік. Завдання з виробництва 1 мільйона FPV-дронів буде перевиконано, пообіцяли у Силах безпілотних систем.

На думку аналітика Олександра Коваленка, тенденція успішних контратак ЗСУ на гарячих напрямках фронту розвиватиметься і надалі.

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війна в Україні ЗСУ війна Росії та України Євген Дикий
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