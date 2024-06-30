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Успіхи ЗСУ є тільки початком: як може обернутися ситуація на фронті

Анна Косик
30 червня 2024, 15:18
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Останні тижні ЗСУ вдається вибивати росіян із населених пунктів та позицій на декількох напрямках. Це яскравий передвісник зміни ситуації на фронті
ВСУ, карта deep state
ЗСУ лише починають покращувати ситуацію на фронті шляхом успішних контратак / Колаж: Главред, фото: flickr, скрін карти DeepState

Тенденція успішних контратак ЗСУ на гарячих напрямках фронту розвиватиметься і надалі. Як розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко 24 каналу, останні успіхи ЗСУ суттєво вплинули на дії окупантів.

Нещодавно стало відомо про відкидання ворога з позицій в районі Вовчанська та успіхи ЗСУ на Куп'янському і Сіверському напрямках в районі Серебрянського лісництва. Також українські оборонці посунули окупаційну армію поблизу Тернів і Ямполівки.

Коваленко вважає, що росіяни зараз зазнають поразки зокрема й тому, що їм доводиться залишати деякі напрямки без боєздатних підрозділів, внаслідок чого ЗСУ вдається ефективно знищувати ворога і здобувати перевагу на тій чи іншій ділянці.

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"Лимано-Куп'янський напрямок – це була зона відповідальності групи військ "Центр" (Росії, - Главред). Але ще в жовтні їх передислокували під Авдіївку. Вони і сьогодні продовжують брати участь у наступальних діях на Покровському напрямку. Тож Лиманський напрямок залишився без найбоєздатніших підрозділів. Поступово усю цю масу, яка там залишилась, наші військові починають знищувати", - каже оглядач.

Це сталося і в районі Серебрянського лісництва і в районі Тернів. Воїнам ЗСУ навіть вдалося розширити свою зону впливу та завдати ворогу суттєвих втрат.

"Це тільки початок. Хоч почалося усе в жовтні, коли росіянам не вистачило ресурсу і вони його передислокували на інший напрямок. Це вчергове доводиться, що росіянам не вистачає людського потенціалу. Звідки його забирають – там починаються цікаві події на користь Сил оборони України", - вважає Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Успішні дії ЗСУ на фронті - останні новини

Ситуація по всій лінії фронту все ще залишається складною і динамічною. Окупанти продовжують штурмувати позиції українських захисників і мають подекуди результати. Але ЗСУ вдалося влаштувати ворогу додаткові проблеми на Харківщині.

Напередодні підрозділи Сил оборони України зуміли відкинути російських окупантів у районі Серебрянського лісництва Луганської області. Дана операція була здійснена бійцями 12 БрСП Азов.

Нагадаємо, раніше з'явилось повідомлення, що ЗСУ контратакували під Часовим Яром Донецької області і вибили армію країни-агресорки Росії із мікрорайону "Канал".
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війна в Україні ЗСУ Олександр Коваленко
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