Успіхи ЗСУ є тільки початком: як може обернутися ситуація на фронті

Останні тижні ЗСУ вдається вибивати росіян із населених пунктів та позицій на декількох напрямках. Це яскравий передвісник зміни ситуації на фронті

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ЗСУ лише починають покращувати ситуацію на фронті шляхом успішних контратак / Колаж: Главред, фото: flickr, скрін карти DeepState

Тенденція успішних контратак ЗСУ на гарячих напрямках фронту розвиватиметься і надалі. Як розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко 24 каналу, останні успіхи ЗСУ суттєво вплинули на дії окупантів.

Нещодавно стало відомо про відкидання ворога з позицій в районі Вовчанська та успіхи ЗСУ на Куп'янському і Сіверському напрямках в районі Серебрянського лісництва. Також українські оборонці посунули окупаційну армію поблизу Тернів і Ямполівки.

Коваленко вважає, що росіяни зараз зазнають поразки зокрема й тому, що їм доводиться залишати деякі напрямки без боєздатних підрозділів, внаслідок чого ЗСУ вдається ефективно знищувати ворога і здобувати перевагу на тій чи іншій ділянці.

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"Лимано-Куп'янський напрямок – це була зона відповідальності групи військ "Центр" (Росії, - Главред). Але ще в жовтні їх передислокували під Авдіївку. Вони і сьогодні продовжують брати участь у наступальних діях на Покровському напрямку. Тож Лиманський напрямок залишився без найбоєздатніших підрозділів. Поступово усю цю масу, яка там залишилась, наші військові починають знищувати", - каже оглядач.

Це сталося і в районі Серебрянського лісництва і в районі Тернів. Воїнам ЗСУ навіть вдалося розширити свою зону впливу та завдати ворогу суттєвих втрат.

"Це тільки початок. Хоч почалося усе в жовтні, коли росіянам не вистачило ресурсу і вони його передислокували на інший напрямок. Це вчергове доводиться, що росіянам не вистачає людського потенціалу. Звідки його забирають – там починаються цікаві події на користь Сил оборони України", - вважає Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Успішні дії ЗСУ на фронті - останні новини

Ситуація по всій лінії фронту все ще залишається складною і динамічною. Окупанти продовжують штурмувати позиції українських захисників і мають подекуди результати. Але ЗСУ вдалося влаштувати ворогу додаткові проблеми на Харківщині.

Напередодні підрозділи Сил оборони України зуміли відкинути російських окупантів у районі Серебрянського лісництва Луганської області. Дана операція була здійснена бійцями 12 БрСП Азов.

Нагадаємо, раніше з'явилось повідомлення, що ЗСУ контратакували під Часовим Яром Донецької області і вибили армію країни-агресорки Росії із мікрорайону "Канал".

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