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"Ми досягнемо сталого миру": сержант ЗСУ назвав умову закінчення війни

Руслана Заклінська
26 лютого 2024, 15:54
Перемога на полі бою не гарантує миру, а лише дає Україні передишку на кілька років, зазначив молодший сержант ЗСУ у відставці Юрій Гудименко.
'Ми досягнемо сталого миру': сержант ЗСУ назвав умову закінчення війни
Довготривалого миру можна досягнули лише за однієї умови / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського, Командування об'єднаних сил ЗСУ

Війна може припинитися на тривалий час, коли Росія розпадеться як гуманітарна держава. В будь-якому іншому випадку буде лише передишка на кілька років, щоб підготуватись до нової війни. Про це в інтерв'ю Главреду розповів молодший сержант ЗСУ у відставці, голова громадської організації "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

"Єдиний варіант, в якому війна зупиняється на тривалий час – це коли Росія перестає існувати як гуманітарна держава, тобто як єдиний державний організм. Чи можливо це? Так, можливо. Банально через те, що Росія раз на певну кількість десятиріч розвалюється. Це було у 1917 році, у 1991 році, і цілком можливо, що це станеться знову", - зазначив він.

Дивіться інтервʼю Юрія Гудименка Главреду про підсумки 2 років повномасштабної війни:

За словами Гудименка, в Росії занадто багато національностей, релігій і є багато людей, які не асоціюють себе з росіянами як такими. Тому Україні треба максимально "розігрувати саме цю карту".

"Тому що якого успіху ми б не досягли на полі бою, це буде лише передишка, на 2, 5, 10 років або на покоління. Тобто на певну кількість часу, яка буде потрібна, щоб зализати рани і знову піти воювати. І беручи до уваги ту кількість національностей, народів, внутрішні протиріччя, які існують в РФ і періодично виливаютьсяна вулиці, і маючи стратегію на роки щодо того, як ми з цим працюємо, ми досягнемо сталого миру", - додав молодший сержант ЗСУ.

Хто такий Юрій Гудименко

Юрій Володимирович Гудименко (нар. 14 грудня 1987, Запоріжжя) — український політичний діяч, лідер Руху "Демократична Сокира", у минулому - блогер, телеведучий, публіцист, пише Вікіпедія.

З початку повномасштабного вторгнення - молодший сержант ЗСУ у відставці, керівник громадської організації "Українське обʼєднання "Мрія"

Перемога України у війні

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що Україна може завершити війну з Росією на власних умовах і повернути свою землю, але це потребує постійної боротьби.

Також у промові на форумі "Україна. Рік 2024" Зеленський зазначив, що третій рік війни, розпочатої РФ, є переломним. Він наголосив, що цього року вирішиться формат закінчення війни.

Крім цього, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів, що успіх в тривалій війні залежить від ефективного розподілу ресурсів, використання існуючих можливостей та планування ліній постачання. Важливішими факторами є економічна потужність і логістика, не "чудові технології".

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війна в Україні перемога війна Росії та України Юрій Гудименко
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