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"Іншого варіанту немає": майор ЗСУ озвучив "рецепт" перемоги України у війні

Руслана Заклінська
23 січня 2024, 12:44
Без допомоги західних партнерів Україні буде важко перемогти у війні на виснаження.
'Іншого варіанту немає': майор ЗСУ озвучив 'рецепт' перемоги України у війні
Гетьман назвав умови для перемоги України у війні / Колаж: Главред, фото: 128 окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада

Для перемоги України у війні на виснаження важливо розвивати військово-промисловий комплекс та отримувати допомогу від західних партнерів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

За його словами, зараз пріоритет українських військово-політичних структур - будівництво підприємств для виробництва снарядів та іншого військового обладнання.

"Нам буде важко перемогти у затяжній війни без допомоги наших західних партнерів та розбудови вітчизняного військово-промислового комплексу. Я впевнений, що діяльність наших військово-політичних структур наразі зосереджена на тому, щоб будувати підприємства, які вироблятимуть в необхідній кількості снаряди і все, що нам потрібно для війни", - сказав Гетьман.

Дивіться відео, в якому Гетьман розповів про плани РФ щодо сценарію Криму в країнах Балтії:

На думку майора запасу, західні партнери допоможуть швидше, інвестуючи в український військово-промисловий комплекс, що буде взаємовигідним і для України, і для західних країн. Гетьман підкреслив, що такий підхід не лише підсилить обороноздатність України, а й призведе до нових робочих місць та фінансових вигід.

"Вони інвестуватимуть і потім на цьому зможуть заробляти. Інвестиції в український ВПК на Заході, зокрема, в Німеччині, сприйматимуть більш позитивно, ніж передачу Taurus нашій країні. До того ж, це створить нові робочі місця, а інвестиції призведуть до поповнення бюджетів. Такий шлях, і іншого варіанту, на жаль, немає", - пояснив він.

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Прогнози щодо перемоги України

Нагадаємо, очільник Міноборони Болгарії вважає, що Україна здатна здобути перемогу. Для цього країни-партнери України мають надати потрібну підтримку.

Також міністерство оборони Естонії розробило план для країн Заходу з метою надання військової підтримки Україні та перемоги війни протягом трьох років. Головна ідея полягає в тому, що Захід повинен без страху допомагати Україні у війні.

Як повідомляв Главред, глава Естонії Алар Каріс переконаний, що війна повинна завершитися перемогою України. Він наголосив, що результат війни в Україні залежить від здатності країн Заходу бути солідарними один з одним і гарантувати довгострокову підтримку Києву.

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війна в Україні перемога війна Росії та України Олексій Гетьман
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