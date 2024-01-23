'Іншого варіанту немає': майор ЗСУ озвучив 'рецепт' перемоги України у війні

Для перемоги України у війні на виснаження важливо розвивати військово-промисловий комплекс та отримувати допомогу від західних партнерів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.
За його словами, зараз пріоритет українських військово-політичних структур - будівництво підприємств для виробництва снарядів та іншого військового обладнання.
"Нам буде важко перемогти у затяжній війни без допомоги наших західних партнерів та розбудови вітчизняного військово-промислового комплексу. Я впевнений, що діяльність наших військово-політичних структур наразі зосереджена на тому, щоб будувати підприємства, які вироблятимуть в необхідній кількості снаряди і все, що нам потрібно для війни", - сказав Гетьман.
Дивіться відео, в якому Гетьман розповів про плани РФ щодо сценарію Криму в країнах Балтії:
На думку майора запасу, західні партнери допоможуть швидше, інвестуючи в український військово-промисловий комплекс, що буде взаємовигідним і для України, і для західних країн. Гетьман підкреслив, що такий підхід не лише підсилить обороноздатність України, а й призведе до нових робочих місць та фінансових вигід.
"Вони інвестуватимуть і потім на цьому зможуть заробляти. Інвестиції в український ВПК на Заході, зокрема, в Німеччині, сприйматимуть більш позитивно, ніж передачу Taurus нашій країні. До того ж, це створить нові робочі місця, а інвестиції призведуть до поповнення бюджетів. Такий шлях, і іншого варіанту, на жаль, немає", - пояснив він.
Хто такий Олексій Гетьман?
Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.
Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.
Прогнози щодо перемоги України
Нагадаємо, очільник Міноборони Болгарії вважає, що Україна здатна здобути перемогу. Для цього країни-партнери України мають надати потрібну підтримку.
Також міністерство оборони Естонії розробило план для країн Заходу з метою надання військової підтримки Україні та перемоги війни протягом трьох років. Головна ідея полягає в тому, що Захід повинен без страху допомагати Україні у війні.
Як повідомляв Главред, глава Естонії Алар Каріс переконаний, що війна повинна завершитися перемогою України. Він наголосив, що результат війни в Україні залежить від здатності країн Заходу бути солідарними один з одним і гарантувати довгострокову підтримку Києву.
Читайте також:
- Війна буде довгою: Сунак назвав слабке місце РФ і натякнув на терміни перемоги Києва
- Захід змінив риторику: для перемоги Україна має перенести війну на територію РФ
- "Росія не має виграти": генерал ЄС попередив про серйозні наслідки перемоги РФ