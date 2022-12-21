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"Ми були зобов’язані перерізати логістику ворогу": в СБУ прокоментували підрив Кримського мосту

21 грудня 2022, 15:05
У відомстві зазначили, що операція відбувалася згідно з нормами міжнародного права, законодавства України, звичаїв і традиції ведення війни.
Крымский мост, Василий Малюк
Василь Малюк заявив, що підрив Кримського моста був потрібен для перерізання логістики ворогу/ Telegram, УНІАН

Під час війни Україні було необхідно перерізати логістику ворогу, для цього і потрібний був підрив Кримського моста.

Проте деталі операції стануть відомі лише після завершення війни. Про це розповів т.в.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв'ю "1+1".

Він наголосив, що наша держава була зобов’язана піти на такий крок.

"Кримський міст. Відповідно до норм міжнародного права, до законодавства України, звичаїв і традиції ведення війни і оперативної обстановки, ми просто зобов’язані перерізати логістику ворогу. Разом з тим сьогодні вам на загал я не можу якимсь чином прокоментувати і розповісти якісь деталі. З часом все стане відомо", – відповів Малюк на запитання про Кримський міст.

Хто такий Василь Малюк

Василь Малюк – український військовий, генерал-майор, кандидат юридичних наук, тимчасовий виконувач обов'язків голови Служби безпеки України з 18 липня 2022 року. Учасник бойових дій, член Ради національної безпеки і оборони України, пише Вікіпедія.

Він сказав, що йому зараз цікаво спостерігати за псевдослідством, яке проводить у цій справі країна-агресорка Росія. Російські окупанти уже затримали 22 своїх співгромадянин. Вони катують їх і перевіряють на поліграфі, намагаючись щось із них "витягти". Малюк зазначив, що йому цікаво, на що ж вийдуть окупанти у своєму "розслідуванні".

Раніше радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що Кримський міст, який сполучає Крим та РФ, буде зруйнований. На нього чекає доля Антонівського мосту на Херсонщині. Саме залізницею РФ постачала озброєння окупантам у Криму й на Херсонщині. Вже зрозуміло, що росіяни, які перебувають на південному напрямку, не мають озброєння в достатній кількості, сказав Арестович.

Нагадаємо, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан розповів, що агресор Росія продовжує використовувати Кримський міст для забезпечення своїх окупаційних військ в Україні. Оптимальним варіантом є повне руйнування естакади до того моменту, коли ЗСУ почнуть просуватися до Азовського моря.

Читайте також:

війна в Україні СБУ вторгнення Росії Кримський міст новини Криму Василь Малюк
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