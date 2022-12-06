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"Повисло на соплях": Арестович про жалюгідну долю Кримського мосту

6 грудня 2022, 20:07
Радник ОП Олексій Арестович переконаний, що з Кримським мостом буде те саме, що і з Антонівським мостом.
Арестович, Крымский мост
Кримський міст впаде, як і Антонівський / Колаж фото УНІАН, Telegram

Кримський міст, який сполучає Крим та РФ, буде зруйнований. На нього чекає доля Антонівського мосту на Херсонщині. Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович.

Саме залізницею РФ постачала озброєння окупантам у Криму й на Херсонщині. Вже зрозуміло, що росіяни, які перебувають на південному напрямку, не мають озброєння в достатній кількості.

"Постачання південного угрупування повисло на соплях. Після цього я думаю, що передчасне виведення з Херсона під нашими ударами не в останню чергу завдяки проблемам залізничного та автомобільного полотна на Кримському мосту. Антонівський міст скільки стояв, і все одно своє завдання виконав: чесно обрушився і перервав постачання російських військ. І з Кримським приблизно буде те ж саме", - зазначив Арестович.

Підрив Кримського моста

На Кримському мосту в окупованому Росією Криму 8 жовтня прогримів потужний вибух. За попередньою інформацією, сталася детонація вибухівки, яка, можливо, була закладена у вантажівку. Обвалилася частина дорожнього покриття Кримського мосту.

У засобах масової інформації з'явилися відомості, згідно з якими підрив Кримського мосту-спецоперація СБУ. Офіційно спецслужба такі відомості не підтверджує.

Британський генерал Річард Даннат вважає, що після вибуху на Кримському мосту російська влада може перейти до терору проти мирних українців і застосувати ядерну зброю. За словами експерта, Путін захоче помститися Україні.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Олексій Арестович Кримський міст
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