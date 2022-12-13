Кримський міст - велика проблема для України: Світан розповів, коли треба знищити естакаду

Росія продовжує підвозити боєприпаси своїм військам через Кримський міст, і це серйозна проблема для України, зазначив Роман Світан.

Кримський міст потрібно зруйнувати ще до того, як ЗСУ почнуть просуватися до Азовського моря - Світан / Колаж 93-тя ОМБр Холодний Яр, соцмережі, особистий архів р. Світана

Агресор Росія продовжує використовувати Кримський міст для забезпечення своїх окупаційних військ в Україні. Оптимальним варіантом є повне руйнування естакади до того моменту, коли ЗСУ почнуть просуватися до Азовського моря. Про це заявив полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

У чаті на Главреде він розповів про те, що Кримський міст залишається серйозною проблемою для України, оскільки росіяни, як і раніше, використовують естакаду, щоб підвозити боєприпаси.

"Для нас велика проблема – підвезення через Кримський міст боєприпасів, а не відступ російських військ. Причому проблема підвезення в тисячу разів потужніша, ніж питання можливості відступу росіян", - зазначив Світан.

За словами експерта, найкращий варіант для ЗСУ - повне розтрощення Кримського мосту до моменту, коли наші війська почнуть просування до Азовського моря.

"Тому оптимальний варіант - повністю зруйнувати міст до моменту, коли ми почнемо рухатися до Азовського моря. Початок руху до Азовського моря має збігтися з руйнуванням Кримського мосту", - підкреслив Роман Світан.

Кримський міст

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко раніше заявив, що ще один вибух на Кримському мосту і максимальне наближення українських військ до Перекопського перешийка дозволять перетворити Крим для окупантів на острів.

В такому випадку з логістики у окупантів залишаться тільки морські переправи і корабельна доставка суднами.

Український військовослужбовець Юрій Касьянов вважає, що окупований Крим повернеться до складу України в результаті наступальних дій ЗСУ. На його думку, по-перше, сили української оборони можуть вийти до Бердянська і перерізати сухопутний коридор до Криму. По-друге, за такого розвитку подій буде зруйновано Кримський міст. У такій ситуації росіяни будуть змушені залишити півострів.

Директор країни-агресора РФ Путін визнав, що Москва завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. За його словами, це відбувається через, мовляв, "удар" Києва по Кримському мосту і "підрив" ліній електропередач з АЕС Курська, в якому він також звинуватив українську державу.

Дивіться чат на Главреді з полковником запасу ЗСУ Світаном

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