Заплакана поверталася з могили: кохану загиблого 'Да Вінчі' зупинили через 'п'яний вигляд'

Дівчина зізналася, що поліцейський навіть після пояснення ситуації попросив, щоб вона дихнула йому в обличчя.

Кохану загиблого "Да Вінчі" зупинили через "п'яний вигляд" / Колаж фото УНІАН, Аліна Михайлова

Україна попрощалася із загиблим героєм Дмитром Коцюбайлом, якого багато хто знає його як "Да Вінчі". Дівчина загиблого військового Аліна Михайлова хотіла побути наодинці зі своїм коханим і вирушила до нього на могилу. Однак по поверненню її зупинили правоохоронці і почали перевірку через її нібито "п'яний вигляд". Про це Аліна сама розповіла в коментарі в одній з соцмереж.

Аліна поверталася додому дуже пізно. Правоохоронці зупинили дівчину на проспекті Академіка Глушкова в Києві. Їм здалося, що кохана "Да Вінчі" в п'яному стані і попросили подихати їм в обличчя.

"За заправкою Кло на Глушкова мене зупиняють поліцейські, дивляться військовий квиток і кажуть дихнути їм в обличчя, тому що у мене втомлений вигляд, заплакані очі і я виглядаю п'яною", — розповіла Аліна.

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Дівчина стверджує, що пояснила поліцейським всю ситуацію, але ті знову попросили її подихати в обличчя, щоб переконатися, що Аліна не пила алкоголь.

Кохану загиблого "Да Вінчі" зупинили через "п'яний вигляд" / скриншот

Загибель Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" на фронті

Нагадаємо, 7 березня стало відомо про трагічну втрату для України. У боях з російськими окупантами під Бахмутом загинув легендарний воїн Дмитро Коцюбайло, відомий як "Да Вінчі". 30 листопада 2021 року "Да Вінчі" був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Герой України з врученням "Золотої Зірки".

Пізніше з'явилися подробиці загибелі легендарного бійця. Фотографи Костянтин і Влада Ліберови розповіли, що воїн загинув практично у них на очах під час обстрілу. Він сказав їм залишатися в укритті, потім вони почули багато вибухів, після цього хтось почав кричати "Медика! Медика! Да Вінчі!".

У четвер, 9 березня, з "Да Вінчі" попрощалися на Прикарпатті. Тіло українського захисника привезли у рідне село Бовшів Івано-Франківської області. Жителі сусідніх сіл масово виходили на дорогу, ставали на коліна, проводжаючи загиблого.

У п'ятницю, 10 березня, у Києві відбулося прощання із легендарним Героєм України Дмитром Коцюбайлом. На прощання з ним прийшли також президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков та очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що добре знав "Да Вінчі". Люди об'єднувалися навколо нього зі спільною метою – боротися за Україну.

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