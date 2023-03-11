На відео – хвилюючий танець захисника України з коханою, з якою воїн познайомився на війні.

Кохана "Да Вінчі" Аліна опублікувала зворушливе відео із загиблим Героєм/ Instagram Дмитро Коцюбайло, скрін

Дівчина загиблого українського воїна, Героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" Аліна Михайлова опублікувала щемливе відео. На кадрах – танець бійця з коханою.

Відео, яке було зняте в межах проєкту "Запроси мене з війни" програми "Вікна" , Аліна оприлюднила у Twitter.

Дмитро Коцюбайло зустрів своє кохання саме на війні. Вони познайомилися, коли волонтерка і парамедик з "Госпітальєрів" Аліна Михайлова запропонувала допомогти його роті медикаментами.

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Аліна була учасницею Революції Гідності, потім стала волонтеркою під час російсько-української війни. Вона була парамедиком медичного батальйону "Госпітальєри" Української добровольчої армії у 2016-2017 роках, потім створила медичну службу "УЛЬФ", якою керувала до 2019 року.

2020 року її обрали депутатом Київської міської ради IX скликання від партії "Голос". Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона знову повернуласяна фронт і керувала медичною службою спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі".

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Загибель Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" на фронті

Нагадаємо, 7 березня стало відомо про трагічну втрату для України. У боях з російськими окупантами під Бахмутом загинув легендарний воїн Дмитро Коцюбайло, відомий як "Да Вінчі". 30 листопада 2021 року "Да Вінчі" був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Герой України з врученням "Золотої Зірки".

Пізніше з'явилися подробиці загибелі легендарного бійця. Фотографи Костянтин і Влада Ліберови розповіли, що воїн загинув практично у них на очах під час обстрілу. Він сказав їм залишатися в укритті, потім вони почули багато вибухів, після цього хтось почав кричати "Медика! Медика! Да Вінчі!".

У четвер, 9 березня, з "Да Вінчі" попрощалися на Прикарпатті. Тіло українського захисника привезли у рідне село Бовшів Івано-Франківської області. Жителі сусідніх сіл масово виходили на дорогу, ставали на коліна, проводжаючи загиблого.

У п'ятницю, 10 березня, у Києві відбулося прощання із легендарним Героєм України Дмитром Коцюбайлом. На прощання з ним прийшли також президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков та очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що добре знав "Да Вінчі". Люди об'єднувалися навколо нього зі спільною метою – боротися за Україну.

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