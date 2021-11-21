Страшні болі: у жінки дістали катетер, який після операції "забули" лікарі

Медики дістали катетер з тіла пацієнтки / pixabay

В Івано-Франківській області пацієнтка після операція півтора року страждала від болю під час сечовипускання.

Як повідомила директор Центру первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради Ольга Савчук, виявилося, медики залишили катетер у тілі пацієнтки.

Медик розповіла, що пацієнтка звернулася до лікарів зі скаргами на постійний дискомфорт під час сечовипускання. Вона говорила, що більше року живе з проблемою і ліки їй не допомогли.

Під час дослідження був виявлений в тілі жінки сечовий катетер, що залишився після операції більше 18 місяців тому.

"Скарги пацієнтки на постійний дискомфорт під час сечовипускання, нерезультативне консервативне лікування і, як знахідка, залишений сечовий катетер в сечовому міхурі після проведеного оперативного лікування більше 1,5 років тому... Казуїстична причина дискомфорту виявлена", – написала Савчук.

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Раніше писали, що в обласній клінічній лікарні імені Мечникова в Дніпрі вилікували хворого, якого закордонні лікарі від безсилля відправили додому. Чоловік у 31 рік захворів на коронавірус і у нього стався інсульт, розповів генеральний директор лікарні Сергій Риженко.

Нагадаємо, на Львівщині від коронавірусу в один день померла пара літніх людей. Чоловік і дружина були разом ще зі школи, а потім провели місяць в одній реанімаційній палаті. Чоловік зміг прожити без жінки лише 12 годин.

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