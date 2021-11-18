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Можуть бути кровотечі: медики попередили про небезпеку популярного препарату

18 листопада 2021, 22:45

Щоденний прийом аспірину в профілактичних цілях може бути небезпечний.

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Чим небезпечний аспірин / pixabay

Один з найпопулярніших препаратів може бути дуже небезпечним. Фахівці цільової групи профілактичних служб США заявили, що аспірин приймають на регулярній основі для зниження ризику розвитку серцевого нападу або інсульту. Також аспірин приймають як болезаспокійливий засіб і для розрідження крові.

Але щоденний прийом аспірину в профілактичних цілях може бути небезпечний. Пацієнтам варто попередньо проконсультуватися з лікарем.

Цей препарат використовують як болезаспокійливий і розріджує кров засіб, а також часто використовують для зменшення ймовірності утворення тромбів.

Аспірин корисний для тих, хто раніше переніс серцеві захворювання, інсульт або закупорку інших кровоносних судин.

Однак постійний прийом аспірину небезпечний тим, що збільшує ризик кровотеч. Особливо у людей без серцевих захворювань або у тих, хто не знає свій сімейний анамнез і не обізнаний про індивідуальні фактори ризику.

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"Аспірин в профілактичних дозах щодня може викликати кровотечі у людей у віці 60 років і старше. У пацієнтів від 40 до 50 років кровотечі спостерігається рідше і ризик нижчий при прийомі в мінімальних дозах на регулярній основі", - пише U-news.

Крім того, вчені Гарвардської медичної школи стверджують, що прийом аспірину з антикоагулянтами (препаратами для розрідження крові) збільшує ризик розвитку кровотеч.

Аспірин також впливає на шлунок і може дратувати слизову оболонку, викликаючи виразки і кровотечі.

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Фахівці відзначають, що зміни за рекомендаціями не стосуються тих, хто приймає аспірин в низьких дозах після інсульту або інфаркту за рекомендацією лікаря.

А також тим, у кого діагностовано підвищений артеріальний тиск, підвищений рівень холестерину і цукровий діабет.

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