Чи можна Україні бити по РФ західною зброєю: неоднозначна заява Пентагону

Очільник Пентагону висловив сподівання, що Україна використовуватиме отриману від Сполучених Штатів зброю виключно для ударів на своїй території.

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США проти застосування Україною американської зброї не в ближньому бою / Колаж Главред, фото: СтратКом ЗСУ, скріншот із відео

Сили оборони України не використовували надану Сполученими Штатами зброю для ударів по військових цілях на території РФ. Про це повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін під час брифінгу за результатами засідання "Рамштайн".

"Я абсолютно впевнений, що українці не користувалися нашою зброєю для ураження цілей на території Росії", - сказав Остін.

Остін підкреслив, що США чітко заявили Україні, що постачають зброю виключно для оборони її території.

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Дивіться відео із заявою Ллойда Остіна про використання американського озброєння для ударів по території Росії:

Фото: скріншот

"Як вони (українці - ред.) це роблять, залишу на розгляд експертів. Але, звичайно, наше очікування таке, що вони продовжують використовувати цю зброю лише на території України", - додав глава Пентагону.

Водночас голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун зазначив, що Сполучені Штати зосереджують свою підтримку на тому, щоб українські Збройні сили могли суттєво впливати на перебіг ближнього бою.

"Ми звертаємо увагу на те, що відбувається довкола Харкова. Я не буду говорити публічно, що я можу порадити (українцям - ред)", - сказав Браун.

Генерал Браун додав, що з продовженням підтримки України він буде взаємодіяти з Остіном для надання рекомендацій щодо подальших дій. Однак, він зазначив, що головне, щоб надані спроможності використовувалися у ближньому бою.

За його словами, Україна може завдавати ударів по військовим цілях РФ на власній території, зокрема і в тимчасово окупованому Криму.

Браун запевнив, що ракети ATACMS, які США надали Україні, використовуються виключно на українській території і не застосовуються для ударів по території Росії.

Міністр оборони США Остін погодився з цією думкою.

"На мій погляд, їхня увага має зосереджуватися на ближньому бою", - резюмував глава Пентагону.

Хто такий генерал США Чарльз Браун? Чарльз Квінтон Браун-молодший (англ. Charles Q. Brown Jr.) – американський воєначальник, генерал Повітряних сил США (2018), 22-й начальник штабу Повітряних сил США (з 2020). 21-й Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США (з 1 жовтня 2023). У 2020 році журнал Time включив Брауна до списку 100 найвпливовіших людей світу, пише Вікіпедія.

Допомога США для України - вибухи в РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США виділяють Україні значний пакет фінансової допомоги, який буде використаний на закупівлю зброї для України. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Вранці 20 травня у тимчасово окупованому Луганську сталися вибухи, після яких у місті піднявся величезний стовп диму. Російські Telegram-канали повідомляють про "прильоти чи збиття". Місцеві жителі розповіли, що було близько восьми вибухів, і лише один раз спрацювала російська ППО.

Українські сили регулярно завдаватимуть масованих атак на Росію за допомогою дронів власного виробництва, тож окупантам доведеться до цього звикнути. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

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