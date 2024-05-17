Партнери цього бояться: Зеленський розповів, що тормозить завершення війни

Для завершення війни необхідно, щоб був створений ґрунт для того, щоб не лише Україна та партнери, але й Путін шукали вихід із ситуації.

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Партнери бояться програшу Російської Федерації у війні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Президент України Володимир Зеленський вважає, що партнери України бояться програшу Росії у війні через те, що це матиме непередбачувані наслідки для світової геополітики.

"Я вважаю, що партнери бояться програшу Російської Федерації в цій війні. Вони хотіли би, щоб Україна перемогла так, щоб Росія не програла. Бо це буде непередбачуваний програш і непередбачувана геополітика", - сказав він під час зустрічі з журналістами.

При цьому, президент наголосив, що насправді "так не працює".

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"Щоб Україна перемогла, нам треба дати все те, з чим перемагають", - підкреслив очільник держави.

Зокрема, за словами Зеленського, для завершення війни необхідно, щоб був створений ґрунт для того, щоб не лише Україна та партнери, але й Путін шукали вихід із ситуації.

"Бо зараз у нього немає дискомфорту. Тому що - куди ми стріляємо? Що ми можемо атакувати? Чим? Наскільки економічно нам будуть допомагати? Санкції дотиснемо - не дотиснемо? Трибунал буде - не буде? Треба відповісти собі на кожне з цих запитань. І щодня працювати і просуватися по кожному з цих напрямків", - зазначив президент.

В той же час, він підняв тему олімпійського перемир’я, до якої поставився скептично.

"У нас вже було припинення вогню. Але воно не дуже працює з цим ворогом. Крім того, є ризик - хто буде фіксувати, що в час припинення вогню їхні сили не підійдуть до нас? Припинення вогню ж не заважає технікою заїхати ближче, а потім включити наступ. Тобто я не розумію деталі. Для мене поки що це звучить, як нежива історія", - підсумував Зеленський.

Хто такий Володимир Зеленський Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Раніше повідомлялось, що російський диктатор Володимир Путін змінює стратегію війни проти України вже навіть не сподіваючись на значні військові успіхи на полі бою.

За словами ексзаступника держсекретаря США Вікторії Нуланд, союзники України допоможуть здобути перемогу у війні, якщо прискорять багато ініціатив. Зокрема, розгорнути більш далекобійні озброєння для досягнення стратегічного ефекту.

НАТО може безпосередньо взяти участь у війні Росії проти України, якщо російські окупанти прорвуть лінію оборони ЗСУ на північному заході країни, або в разі військової провокації росіян проти країн Балтії, Польщі чи нападу на Молдову.

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