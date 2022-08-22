Можна роздивитися деталі: відпочиваючий у Криму сфотографувався з С-400 та "злив" розташування

Відпочиваючий у Криму "злив" місце розташування російської ППО / Телеграф

Нещодавно у Мережі почали з'являтися фото з Криму, які роблять відпочиваючі. На опублікованих ними знімках видно російські зенітні ракетні комплекси С-400. Один чоловік підібрався до озброєння поблизу Євпаторії неймовірно близько, зробив фото та опублікував його, повідомляє Телеграф.

Чоловік у плавках стояв до С-400 так близько, що комплекси можна було розглянути детально. До того ж він ще й "злив" точне місце розташування озброєння окупантів.

Відпочиваючий у Криму "злив" місце розташування російської ППО / Телеграф

Користувачі у соцмережах оцінили таку цікавість росіян та запропонували їм провести справжній флешмоб "Фото з ППО". А щоб флешмоб не тривав дарма, необхідно додавати геомітку. ЗСУ та вся Україна точно будуть вдячні таким фото.

Дехто із користувачів соцмереж навіть зазначив, що вони "працюють" не гірше за справжній супутник, який придбав для ЗСУ фонд Сергія Притули.

Відпочиваючий у Криму "злив" місце розташування російської ППО / скріншот

Відпочиваючий у Криму "злив" місце розташування російської ППО / скріншот

Раніше незалежний OSINT-дослідник Бенджамін Піттет зазначав, що ці системи розгорнуті поблизу озера Терекли в районі села Молочне біля Євпаторії. Те, що там базується ППО підтвердила й окупаційна влада Криму.

Нагадаємо, нещодавно прихильниця Росії в соцмережах "злила" місце розташування російської ППО поблизу Євпаторії в анексованому Криму.

"Марина з Криму люб'язно показала локації розташування ППО московитів під Євпаторією. Сторіс вже видалила, але Інтернет все запам'ятав. Будь, як Марина! Наближай звільнення Криму", - написав спікер голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

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