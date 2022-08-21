Наближають звільнення: прихильниця Росії в соцмережах показала місце розташування ППО в Криму

ППО з-300 війська РФ / Reuters, Вікіпедія

Прихильниця Росії і вторгнення військ Путіна в Україну в соціальних мережах показала розташування ППО в окупованому Криму.

Як передає спікер голови Одеської ОВА Сергій Братчук, жінка зняла системи ППО РФ, розташовані в районі Євпаторії і опублікувала в соцмережі.

"Марина з Криму люб'язно показала локації розташування ППО московитів під Євпаторією. Сторіс вже видалила, але Інтернет все запам'ятав. Будь як Марина! Наближай звільнення Криму", - написав Братчук.

Ситуація в Криму

Міністр оборони Олексій Резніков раніше заявив, що Україна може застосовувати зброю Заходу по військових об'єктах РФ в окупованому Криму. США не проти таких дій Києва. Між Штатами і Україною існує домовленість про незастосування таких озброєнь по території Росії. На окуповані українські землі вона, безумовно, не поширюється.

Видання Politico опублікувало коментар представника Білого дому, який заявив, що Вашингтон визнає право України завдавати ударів по військових об'єктах в окупованому Криму західною зброєю. У Байдена назвали півострів суверенною територією України.

18 серпня у Криму знову пролунали вибухи. Жителі Керчі публікували відео, ймовірно, прольотів ракет. Пізніше повідомлялося, що сталися вибухи і на аеродромі Бельбек в Севастополі.

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