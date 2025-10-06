Може випасти до метра дощу: Одеса готується до сильного потопу

Що відомо:
- В Одесі та районі прогнозують сильні зливи
- Синоптики оголосили штормове попередження
- Через зливи в Одесі може бути потоп
Погода в Одесі найближчими годинами та днями буде штормовою. Обласний центр та регіон готуються до сильних злив та можливих потопів. Про це попереджає голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Через погіршення погодних умов в області оголосили підвищений режим готовності - І рівень небезпечності. Очікується, що в ніч на 7 жовтня випаде до 49 мм дощу.
"Прошу мешканців бути уважними, особливо під час пересування містом. Можливі ускладнення на дорогах. За можливості утримайтеся від пересування без нагальної потреби. Служби працюють у посиленому режимі. Бережіть себе та стежте за офіційною інформацією", - написав він.
Навчання переводять на "дистанційку"
Через негоду в Одеській області переводять освітній процес на дистанційний формат. У такому режимі діти будуть навчатися щонайменше 7 жовтня. Мер Одеси Геннадій Труханов уточнив, що мова йде про школи, дитячі садки та позашкільні заклади.
Також влада рекомендує роботодавців також бути готовими до переведення працівників у дистанційний режим роботи.
"Мешканцям області необхідно бути пильними, по можливості обмежити пересування без нагальної необхідності та слідкувати за змінами у прогнозі погоди", - додав він.
Одеські комунальники активно готуються до негоди. Вони чистять системи водовідведення, дощоприймачі та лотки від опалого листя й сміття. Також здійснюється промивка рукавів для забезпечення ефективного відведення дощової води з міських вулиць. Комунальники застосовують навіть важку спецтехніку.
Випаде майже метр дощу
У ДСНС попереджають про те, що значні опади очікуються у період з 7 до 9 жовтня. За цей час може випасти 45-80 мм дощу.
"Оголошений I рівень небезпеки (жовтий). Будьте обережні під час пересування та плануйте свій день з урахуванням погоди", - йдеться у повідомленні.
Які регіони під загрозою затоплення
Раніше Главред повідомляв про те, які райони та вулиці Одеси перебувають у зоні ризику підтоплень.
Негода в Одесі - що відомо
Як писав Главред, 30 вересня Одесу та область накрила потужна негода. Майже двомісячна норма опадів випала впродовж семи годин. Інтенсивні зливи спричинили масштабні підтоплення та пошкодження комунальної інфраструктури. 1 жовтня школярі навчалися дистанційно.
У ДСНС України повідомили, що впродовж усієї ночі рятувальники допомагали евакуювати людей із водяних пасток, діставали автомобілі, відкачували воду з будівель.
Загалом врятовано 362 людини та евакуйовано 227 транспортних засобів.
Згодом стало відомо, що в Одесі під час зливи хвиля накрила сім'ю з п'яти осіб, усі вони загинули. Це було дві жінки, та чоловіка та 8-річна дівчинка.
Інші новини:
- Осінь підготувала сюрпризи на 6 жовтня: де завтра знадобиться парасолька
- Температура опуститься до 0: названо регіони, де буде мокрий сніг та дощ
- В Україну завітає циклон: названо дату, коли розпочнуться сильні дощі
Про персону: Олег Кіпер
Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.
Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:
- слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
- прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
- керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).
У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред