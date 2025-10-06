Може випасти до метра дощу: Одеса готується до сильного потопу

В Одеській області через негоду оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

Одеса готується до потопу через зливи / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

В Одесі та районі прогнозують сильні зливи

Синоптики оголосили штормове попередження

Через зливи в Одесі може бути потоп

Погода в Одесі найближчими годинами та днями буде штормовою. Обласний центр та регіон готуються до сильних злив та можливих потопів. Про це попереджає голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Через погіршення погодних умов в області оголосили підвищений режим готовності - І рівень небезпечності. Очікується, що в ніч на 7 жовтня випаде до 49 мм дощу.

"Прошу мешканців бути уважними, особливо під час пересування містом. Можливі ускладнення на дорогах. За можливості утримайтеся від пересування без нагальної потреби. Служби працюють у посиленому режимі. Бережіть себе та стежте за офіційною інформацією", - написав він.

Навчання переводять на "дистанційку"

Через негоду в Одеській області переводять освітній процес на дистанційний формат. У такому режимі діти будуть навчатися щонайменше 7 жовтня. Мер Одеси Геннадій Труханов уточнив, що мова йде про школи, дитячі садки та позашкільні заклади.

Також влада рекомендує роботодавців також бути готовими до переведення працівників у дистанційний режим роботи.

"Мешканцям області необхідно бути пильними, по можливості обмежити пересування без нагальної необхідності та слідкувати за змінами у прогнозі погоди", - додав він.

Одеські комунальники активно готуються до негоди. Вони чистять системи водовідведення, дощоприймачі та лотки від опалого листя й сміття. Також здійснюється промивка рукавів для забезпечення ефективного відведення дощової води з міських вулиць. Комунальники застосовують навіть важку спецтехніку.

Випаде майже метр дощу

У ДСНС попереджають про те, що значні опади очікуються у період з 7 до 9 жовтня. За цей час може випасти 45-80 мм дощу.

"Оголошений I рівень небезпеки (жовтий). Будьте обережні під час пересування та плануйте свій день з урахуванням погоди", - йдеться у повідомленні.

Які регіони під загрозою затоплення

Раніше Главред повідомляв про те, які райони та вулиці Одеси перебувають у зоні ризику підтоплень.

Негода в Одесі - що відомо

Як писав Главред, 30 вересня Одесу та область накрила потужна негода. Майже двомісячна норма опадів випала впродовж семи годин. Інтенсивні зливи спричинили масштабні підтоплення та пошкодження комунальної інфраструктури. 1 жовтня школярі навчалися дистанційно.

У ДСНС України повідомили, що впродовж усієї ночі рятувальники допомагали евакуювати людей із водяних пасток, діставали автомобілі, відкачували воду з будівель.

Загалом врятовано 362 людини та евакуйовано 227 транспортних засобів.

Згодом стало відомо, що в Одесі під час зливи хвиля накрила сім'ю з п'яти осіб, усі вони загинули. Це було дві жінки, та чоловіка та 8-річна дівчинка.

