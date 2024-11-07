Може стати проблемою: Криволап про наслідки збільшення виробництва 'Шахедів' в РФ

Збільшення використання безпілотників удесятеро - це цілком об'єктивна цифра.

https://glavred.net/ukraine/mozhet-stat-problemoy-krivolap-o-posledstviyah-uvelicheniya-proizvodstva-shahedov-v-rf-10611812.html Посилання скопійоване

Росія може погіршити для себе ситуацію збільшенням виробництва "Шахедів" / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБР, ua.depositphotos.com

Що сказав Криволап:

У Росії немає проблем із серійним виробництвом дронів

В РФ можуть виникнути проблеми із збільшенням обсягів БПЛА

Країна-агресор Росія має на меті посилити свої атаки на Україну, а для цього їй потрібно проводити роботу, зокрема, над безпілотниками. Однак із цим в РФ є певні проблеми.

Про це в коментарі Главреду розповів авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап. За його словами, справа в тому, що у диктаторському режимі пріоритет надається не новим розробкам та модернізації, а серійності виробництва.

відео дня

"Ми розробляємо чудові конструкції, але не вміємо робити "серію". Якщо взяти всі здобутки та розробки Радянського Союзу, то все це - те, що десь, колись у когось вкрали", - зауважив він.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Навіть якщо РФ буде працювати суто на кількість, а не якість вироблення дронів, це навряд чи суттєво збільшить їхню ефективність і створить додаткові проблеми для логістики ворога.

"Якщо вони збільшать виробництво ще вдвічі, то це можна порахувати, але я не бачу в цьому великого сенсу. Тому що зараз ураження "Шахедів" силами ППО - 95%, якщо збільшити виробництво, то в середньому буде 93%... Збільшення обсягів для РФ може стати проблемою, адже якщо взяти до уваги співвідношення "ціна-якість", то збільшення витрат на БПЛА ефективність вдвічі не зросте", - пояснив Криволап.

Експерт наголосив, що зараз ворог надіється здебільшого на те, що зможе швидко доставити, запустити "Шахеди" та втекти. Однак окупанти не враховують того, що українські технології також не стоять на місці.

"Не буде такого, що кількість з одного боку збільшуватиметься. І засоби виявлення, і засоби поразки будуть змінюватися, і це буде нелінійно. Тобто не буде так, що в РФ буде вдвічі більше "шахедів", а в України буде в 2 рази більше кулеметів для мобільних груп та установок РЕБ. Будуть і нові засоби ураження та виявлення, та автоматичне відпрацювання за цілями в тому числі. Якщо, наприклад, у нас балістичних ракет стане в 10 разів більше, то щось буде і з заводами, і з логістичним ланцюжком...", - додав він.

Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Підготовка РФ до атак України "Шахедами" - що відомо

Раніше Главред писав, що росіяни зрозуміли, що з максимальною дальністю у 2500 км дрони-"Шахеди" виявляються неефективними, тому вирішили адаптувати їх для українських умов. Це привело до зменшення об’єму паливного бака й збільшення бойової частини.

Напередодні також стало відомо, що країна-агресор Росія докладає серйозних зусиль задля того, щоб підвищити стійкість дронів-камікадзе типу "Шахед" до дії українських систем радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, Олег Катков попереджав, що окупанти понад усе стараються над тим, щоб забезпечувати хороший зв'язок на своїх безпілотниках. Так на одному зі збитих "Шахедів" у вересні виявили встановлений термінал Starlink, а зараз фіксується використання росіянами SIM-карт українських операторів.

Читайте також про "Шахеди":

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред