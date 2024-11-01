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Гучна ніч в РФ: БпЛА впав на нафтобазу в Ставропольському краю – що відомо

Марія Николишин
1 листопада 2024, 10:27
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Масована атака дронів на РФ.
Гучна ніч в РФ: БпЛА впав на нафтобазу в Ставропольському краю – що відомо
Падіння безпілотника в РФ / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео

Коротко:

  • В РФ заявили про атаку дроні
  • Один із безпілотників впав на нафтобазу

У Країні-агресорці Росії повідомили про масовану атаку на низку областей. Зокрема, один з безпілотників впав на нафтобазу в Ставропольському краю. Про це повідомляють росЗМІ.

За їх даними, вночі у повітряному просторі РФ нібито збили близько 83 безпілотники, зокрема понад 50 буцімто вдалося ліквідувати на території Курської та Брянської областей.

відео дня

У мережі також є інформація про влучання в одну із багатоповерхівок.

В той же час, пропагандисти визнають нібито падіння БпЛА на одну із нафтобаз. Попередньо, без поранених.

"БПЛА впав на території нафтобази на Ставрополі (Ставропольський край, – ред.), постраждалих немає", – йдеться у повідомленні росЗМІ.

Детальнішої інформації щодо наслідків атаки на російський об'єкт немає.

Падіння безпілотника на нафтобазу - відео:

Гучна ніч в РФ: БпЛА впав на нафтобазу в Ставропольському краю – що відомо

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Атака дронів - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у тимчасово окупованому Криму в ніч на 28 жовтня прогриміла низка вибухів. Місцеві мешканці повідомляли, що гучно було у кількох районах півострова, де розташовані військові об'єкти російських окупантів.

26 жовтня невідомі дрони атакували військовий аеродром у російському Липецьку. Місцеві скаржились на гучні вибухи та дим у небі.

Крім того, у ніч проти 22 жовтня дрони атакували чотири російські заводи, три з яких офіційно займаються виготовленням спирту. Однак, Росія використовує ці обʼєкти не тільки для виготовлення спирту, а і палива для воєнних потреб і вибухових речовин.

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