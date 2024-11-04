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РФ використовує українські SIM-карти для своїх дронів: аналітик розкрив нову схему атак

Юлія Закрепа
4 листопада 2024, 19:59оновлено 4 листопада, 21:02
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У Defence Express повідомили, що необхідно вимикати високошвидкісний інтернет у тих районах, де літають дрони.
РФ використовує українські SIM-карти для своїх дронів: аналітик розкрив нову схему атак
РФ змінює тактику запуску дронів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Ключові тези Олега Каткова:

  • РФ використовує 4G моделі дронів із українськими SIM-картами
  • Потрібно вимикати високошвидкісний інтернет у районах, де летять дрони
  • Як росіяни можуть перепрограмовувати дрони

Головний редактор Defence Express Олег Катков повідомив, що на одному зі збитих "Шахедів" у вересні виявили встановлений термінал Starlink. Крім цього, росіяни намагаються забезпечувати зв'язок на своїх безпілотниках, використовуючи SIM-карти українських операторів.

Катков для 24 каналу розповів, що випадок зі Starlink на дроні одиничний. Найімовірніше, це був експеримент, який навряд чи буде масовий.

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"Росіяни хотіли б встановити Starlink, але вони не працюють у Росії й для того, щоби забезпечити необхідну кількість терміналів, їх треба дістати через треті країни. Це складно, тому що одна річ купити через сірі схеми декілька одиниць, які окупанти таки купують та використовують у прифронтовій зоні, а інша - коли треба замовляти тисячі. Їх легше відстежувати й блокувати", - зазначив Катков.

Втім, зараз росіяни стали частіше використовувати 4G моделі з українськими SIM-картами. Однак їм можна легко протидіяти - вимикати високошвидкісний інтернет у тих районах, де летять дрони.

Що таке Starlink?

Starlink - це глобальна супутникова система американської компанії SpaceX для забезпечення високошвидкісним широкосмуговим супутниковим доступом в Інтернет у місцях, де він був ненадійним, дорогим або повністю недоступним.

Розроблення проєкту почалося 2015 року. У травні 2019 року було запущено першу групу з 60 супутників-прототипів, передає Вікіпедія.

У 2020 році компанія SpaceX почала надавати комерційні послуги доступу в Інтернет у північній частині США та Канаді. На поточний момент кількість абонентів Starlink становить 2,3 мільйона осіб.

З 2022 року Starlink застосовують Збройні Сили України для зв'язку між підрозділами та наведення зброї, дронів і артилерії з метою знищення ворожих військових позицій, танків і техніки під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Так, це незручно, але нічого страшного, якщо на телефоні не буде інтернету протягом 20 хвилин. Дзвонити й відправляти смс можна буде. Це дійсно найпростіший варіант", - додали у Defence Express.

РФ використовує українські SIM-карти для своїх дронів: аналітик розкрив нову схему атак
Що відомо про "Шахеди" / Інфографіка: Главред

Йдеться про вежі стільникового зв'язку, які розташовані посеред полів, у селах, селищах, містечках, тобто не в містах. Адже фокус у тому, що "Шахед" використовує цей канал зв'язку для того, щоб перепрограмуватись, мати можливість передати та отримати, наприклад, розвідувальну інформацію.

Росіянам вкрай важливо слідкувати за тим, де перебуває дрон й де саме його збили. Наступний дрон вони можуть перепрограмовувати й закладати новий програмний лист, але треба мати такий канал зв'язку.

"Дрон не впаде. Він просто не матиме можливості передати, отримувати інформацію з Росії та перепрограмовувати свій маршрут", - зауважив Катков.

Втім, для цього росіяни використовують не лише мобільний стільниковий зв'язок, а й комерційний малошвидкісний супутниковий зв'язок типу Ірідіум.

Атака дронів по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у ніч на 4 листопада Київ опинився під атакою російських дронів. Відомо, що сили ППО збили всі ворожі дрони. Уламки збитих "шахедів" упали в Оболонському та Деснянському районах на відкритій місцевості.

Росіяни застосували нову тактику для атаки "Шахедами". Речник КМВА Михайло Шаманов повідомив, що окупанти змінили тактику ударів "Шахедами" по Києву, скеровуючи безпілотники на дуже низькій висоті. Дрони заходили у Київ хвилями, розділяючись на окремі цілі та рухались дуже низько, що ускладнює роботу ППО.

Стало відомо, що країна-агресорка Росія може припинити щоденні атаки "Шахедами" по Україні. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що потрібна можливість знищувати й бази зберігання "шахедів", і всю наявну інфраструктуру їхнього виробництва та логістики.

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