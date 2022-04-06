Може скинути бомбу на Київ чи Харків: військовий оцінив ризик того, що Путін почне ядерну війну

Путін - божевільна та хвора людина, вважає Юрій Касьянов / Колаж Reuters, pixabay.com

Президент країни-агресора Володимир Путін може легко натиснути ядерну кнопку і влаштувати ядерну війну. Причому немає сенсу гадати, хто стане ціллю, адже господар Кремля може зробити жертвою будь-яке українське місто.

Таку думку під час чату на Главреді озвучив волонтер, блогер, військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов.

"Неважливо, в якому випадку Путін застосує ядерну зброю. Він цілком може обстріляти тактичними ядерними боєприпасами Харків, Дніпро або Київ. Він запросто може скинути бомбу на Київ, щоби сказати: "Не будете вести зі мною переговори, не підете на мої умови – завтра я закидаю бомбами всю Україну". Немає сенсу щось вираховувати і намагатися побудувати хоч якесь логічне обґрунтування. Немає сенсу міркувати на цю тему, тому що Путін – божевільна людина, хвора і, схоже, хоче всіх потягти за собою в пекло", - сказав Касьянов.

За його словами, Путін ще більш неврівноважена та психічно хвора людина, ніж був Гітлер. Він відноситься до всього світу як до неповноцінних людей.

"Путін зумів налаштувати проти себе весь світ. Він настільки цокнутий, що переплюнув навіть Гітлера в тисячу разів. Путін ставиться до українців і білорусів, як Гітлер – до євреїв, а до всього світу – як до неповноцінних людей. Путіна розпирає ненависть до всього світу. У нього в друзях залишаються тільки Венесуела, КНДР і ще кілька подібних країн", - зазначив військовий.

Касьянов додав, що "ми не повинні зупиняти справедливу війну лише тому, що у Путіна є ядерна бомба".

Яка ядерна зброя є у Росії

Росія має доступ до найбільшої в світі колекції ядерних боєголовок.

За оцінками Федерації американських учених на 2022 рік, РФ володіє 5977 ядерними боєголовками, і, за оцінками, ця цифра ростиме.

Для порівняння, в США їх 5428.

Як повідомляв Главред, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія ніколи не зможе здобути перемогу в ядерній війні. Атомна війна не може бути виграна, і її не можна починати.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що РФ не поставить країну на межу загрози ядерної війни.

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