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РФ ніколи не зможе виграти у ядерній війні – Столтенберг

23 березня 2022, 18:20

Погрози Росії застосувати ядерну зброю є "небезпечними і безвідповідальними", наголосив генсек НАТО.

РФ ніколи не зможе виграти у ядерній війні – Столтенберг/ Reuters

Росія ніколи не зможе перемогти у ядерній війні. Атомна війна не може бути виграна, і її не можна розпочинати.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи на пресконференції в Брюсселі у середу, 23 березня, пише "Інтерфакс-Україна". Там Столтенберг готується до проведення позачергового саміту Альянсу, який запланований на четвер, 24 березня.

Погрози Російської Федерації застосувати ядерну зброю є небезпечними і безвідповідальними, наголосив генсек Північноатлантичного альянсу.

"Росія має припинити агресивну ядерну риторику. Це небезпечно та безвідповідально", – заявив він.

Союзники передають РФ чіткий меседж, що ядерна війна не може бути виграна, наголосив Столтенберг.

"Це лише підкреслює важливість припинення війни в Україні. Ми маємо робити все, що можемо, щоб запобігти ескалації війни за межі України, що буде ще більш смертельним і небезпечним, ніж зараз", – додав генсек НАТО.

За його словами, застосування ядерної зброї фундаментально змінить природу конфлікту, тому такого повороту подій не можна допустити.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш більше не виключає можливості ядерної війни, враховуючи розвиток подій в Україні. Гутерріш назвав Росію винною в кровопролитній війні, яка стала причиною загибелі тисячею мирних українських жителів, а також руйнуванні цивільної інфраструктури.

Також раніше українська розвідка заявляла, що Росія опрацьовує два варіанти ядерного шантажу.

  • підпал радіоактивних лісів,
  • обстріл ядерного сховища.

І який би з них вона не застосувала – Москва збирається звинуватити у цьому Україну.

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новини Росії НАТО ядерна війна Йенс Столтенберг Північноатлантичний альянс
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