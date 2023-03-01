Чи може Росія відкрити другий фронт у Придністров'ї: у ЗСУ оцінили сценарій

У силах оборони України не виключають провокацій у вигляді обстрілів або активності диверсійно-розвідувальних груп з боку захопленого Придністров'я.

Окупанти Росії не здатні відкрити другий фронт у Придністров'ї - ЗСУ / Колаж 93 ОМБр, УНІАН

Україна контролює ситуацію на кордоні з Молдовою. Однак не можна виключати провокацій у вигляді обстрілів або активності ДРГ російських окупантів з боку невизнаного Придністров'я. Агресор Росія не може відкрити другий фронт на даному напрямку, оскільки загарбники зіткнуться з проблемою підкріплення. Про це заявила представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що ЗСУ контролюють ситуацію на кордоні з Молдовою. Прикордонники спостерігають за діями окупантів у Придністров'ї та готові відбивати потенційні атаки.

Зокрема, не виключені обстріли або активність диверсійно-розвідувальних груп на цьому напрямку.

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"Поки вони не критичні (загрози з боку Придністров'я). Ми говоримо про ймовірну активність диверсійних і диверсійно-розвідувальних груп, або якихось провокацій типу обстрілу державного кордону. Вони не виключені, але ми пильно спостерігаємо. Поки активності з того боку кордону немає", - пояснила Гуменюк.

Загроза другого фронту в Придністров'ї

За словами Гуменюк, кількості угруповань російських окупантів у Придністров'ї недостатньо для того, щоб відкрити другий фронт проти України. Ворогові знадобиться підкріплення, проте географічно вони не зможуть жодним чином його забезпечити.

Також Наталія Гуменюк підкреслила, що звинувачення з боку агресора РФ у можливих "провокаціях" – це ІПСО, які застосовуються більше проти Молдови, щоб дестабілізувати там ситуацію.

Звинувачення Росії на адресу України через Придністров'я

Міністерство оборони окупантів Росії 23 лютого опублікувало заяву, в якій звинуватило Україну в, мовляв, "планах щодо військового вторгнення" до Придністров'я, яка вже багато років перебуває під окупацією військ РФ.

Росіяни побоювалися того, що армія України, мовляв, "зайде до Придністров'я", розтрощить там війська РФ, і "візьме під контроль російський склад з військовою технікою в Ковбасній", який вважається одним з найбільших збройових складів в Європі.

Молдова спростувала вигадки Міноборони російських окупантів і підкреслила, що потрібно довіряти тільки перевіреним джерелам інформації. Відомості загарбників не відповідають дійсності.

Президент Володимир Зеленський сказав, що він попередив президента Молдови Майю Санду про підготовку Москвою державного перевороту в країні з метою повалення законної влади. Київ готовий допомогти Кишиневу вирішити питання Придністров'я. Але Україна не буде діяти без узгодження з Молдовою.

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Ситуація в Придністров'ї: