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"Можемо знищувати все російське": у Зеленського повідомили про консенсус з партнерами

Аліна Дембіцька
28 серпня 2023, 22:16 оновлено 28 серпня, 22:16
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Подоляк зауважив, що ще рік тому, коли були якісь удари по Криму, всі казали: "Ні-ні. Давайте тільки без цього".
Подоляк, ВСУ
Подоляк заявив, що Україна може знищувати все російське / Колаж: Главред, фото: фото: 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, скріншот YouTube

Україна дійшла консенсусу з державами-партнерами щодо завдання ударів по російських об'єктах на окупованих територіях нашої країни. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Сьогодні вже є консенсус абсолютний щодо того, що ми можемо знищувати все російське, наприклад, в Криму", - сказав Подоляк.

Він нагадав, що ще рік тому, коли були якісь удари по Криму, всі казали: "Ні-ні. Давайте тільки без цього".

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"Сьогодні вже є абсолютний консенсус, який тотожний кількості країн, які нас підтримують, що ми можемо знищувати все російське на окупованих територіях", - підкреслив радник керівника ОП.

Окрім того, за словами Подоляка, кількість невстановлених безпілотників на території країни-агресорки буде лише збільшуватися.

"Щодо Росії, то там безпілотники. Давайте тут зафіксуємо офіційну позицію – невстановленої природи. І, безумовно, кількість цих безпілотників буде збільшуватись. Тому що Росія все більше і все частіше демонструє неконтрольованість свого повітряного простору, і взагалі самої вертикалі як такої, яка не може ідентифікувати звідки ті загрози йдуть", - підкреслив він.

"Бавовна" у Москві

Як повідомляв Главред, у ніч на середу, 23 серпня, у столиці країни-агресорки Росії лунали вибухи. Москву атакували дрони. Один із них влучив у будівлю в "Москва-Сіті".Загалом до столиці країни-агресорки добралися три дрони.

Жителі Москви були в шоці через новий удар БПЛА. За словами очевидців, гучні вибухи в Москві прогриміли близько третьої години ночі. Один з жителів Москви поскаржився на те, що в результаті вибуху безпілотника у вікнах його квартири вибило скло.

Пізніше у ГУР розкрили деталі ударів по Москві. Безпілотник, який рано вранці 23 серпня влучив в один з хмарочосів Москва-Сіті, запустило ГУР Міноборони. Такі дані публікує NV з посиланням на джерело у військовій розвідці. При цьому в ГУР також додали, що військова розвідка України збільшує зусилля в цьому напрямку.

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війна в Україні Михайло Подоляк війна Росії та України
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