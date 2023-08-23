"Страшно, дрон прилетів – вибух": жителі Москви в шоку через новий удар БПЛА

Жителі Москви розповіли про те, як пережили нову атаку невідомих безпілотників, в результаті якої прогриміли вибухи в центрі російської столиці.
В Мережі з'явилися свідчення очевидців, які описують нову атаку дронів на Москву.
Один з жителів Москви поскаржився на те, що в результаті вибуху безпілотника у вікнах його квартири вибило скло.
При цьому він показав наслідки удару БПЛА по центру Москви. За словами очевидця, гучні вибухи прогриміли близько третьої години ночі.
"Страшно було до вікна підходити. А дрон прилетів - вибух", - розповідає житель Москви.
За його словами, в результаті вибуху безпілотника скло у вікнах були вибиті відразу в декількох кімнатах.
Дивіться відео - жителі Москви скаржаться на удари безпілотників:
Нагадаємо, дрони вночі атакували столицю РФ. Всього до столиці країни-агресора дісталися три дрона. У РФ почали виправдовуватися, що "змогли кілька безпілотників збити".
Раніше повідомлялося, що москвичі очманіли через нічну атаку дронів. За словами очевидців, в Москві вибухнули відразу кілька безпілотників.
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