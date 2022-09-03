'Може бути wow-ефект': окупанти в паніці через бойові дії по всій лінії фронту - Кім

Віталій Кім розповів про контрнаступ ЗСУ / Колаж Посольство США в Україні, Instagram Віталій Кім

Українські військові продовжують достатньо масштабний контрнаступ на півдні нашої країни. Бої йдуть по всій лінії фронту і Миколаївська область не виключення. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім не виключає, що зовсім скоро українці можуть помітити wow-ефект у контрнаступі. Про це він заявив в інтерв'ю виданню РБК-Україна.

Кім додав, що у різних місцях лінії фронту інтенсивність боїв різна і вона постійно змінюється. За його даними, ЗСУ щодня руйнують ворожу логістику, склади окупантів та командні пункти.

"Може бути "wow-ефект, може бути трохи довше, це стосується і людей. Ми ж не окупанти російські, які не рахують в передньому окопі "ордлошників" своїх. У нас кожна людина – це людина, яку ми дуже не хочемо втратити. Тому ці плани та прогнози змінюються щодня, це відповідальність Генштабу, тому я не можу і не буду про це казати", - сказав Віталій Кім.

Він зазначає, що окупанти виснажуються, але вони досі несуть загрозу, адже мають великий людський ресурс та мають багато зброї.

"Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули". Ніхто не хоче вмирати, всі хочуть бігти, але їх зупиняє наказ чи щось. Тому настрої у них відповідні оперативній ситуації, яка зараз є на фронті. Звісно, після Бучі, після Ірпеня, після всього того, що вони наробили, звісно, вони бояться (тікати - Главред), що треба відповідати за свої дії", - додав Кім.

Контрнаступ ЗСУ

29 серпня українська армія перейшла в контрнаступ на півдні України - в першу чергу, в Херсонській області. Вже буквально наступного дня представники Пентагону (Міноборони США) зазначили, що російські окупанти відразу відчули ефект від контрнаступу ЗСУ. І тому-то окупантам довелося екстрено відводити частину військ зі східного напрямку - через численні повідомлення про те, що ЗСУ посилюватиме свій натиск на півдні.

Зі зрозумілих причин, командування ЗСУ назви звільнених населених пунктів тримає в найсуворішій таємниці. Представник ОК "Південь" Наталія Гуменюк пояснила, що всі деокуповані поселення потрібно максимально вберегти від обстрілів окупантів.

Ще пізніше представники розвідки Великобританії стверджували - ЗСУ вдалося домогтися невеликих успіхів під час просування на півдні. Так, українські бійці зуміли відкинути лінію фронту у деяких районах Херсонщини на помітну дистанцію.

При цьому в Американському інституті вивчення війни закликали українців не очікувати, що контрнаступ ЗСУ на півдні не стане блискавичним. І, цілком ймовірно, затягнеться на місяці.

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