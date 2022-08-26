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"Мій синочок годину тут пролежав": ракета РФ вбила 11-річну дитину в Чаплиному, сім'я згоріла живцем

26 серпня 2022, 09:42

Того дня у селищі Чаплине загинуло двоє дітей, за життя ще одного хлопчика борються лікарі.

'Мій синочок годину тут пролежав': ракета РФ вбила 11-річну дитину в Чаплиному, сім'я згоріла живцем
Ракета РФ вбила 11-річну дитину в Чаплиному, сім'я згоріла живцем / Укринформ

В результаті обстрілу російськими ракетами Чаплине Дніпропетровської області загинули 25 людей, ще 31 - отримали травми. Окупанти за день вбили 2 дітей у селищі.

Начальник 10-го Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області підполковник служби цивільного захисту Артем Журавльов розповів Укрінформу, що росіяни о 14:10 ракетою обстріляли житловий будинок. Через годину ракетний удар повторився - окупанти вдарили по залізничній станції, де стояв пасажирський потяг.

Через ракетний удар по станції загорілося 5 пасажирських вагонів.

Видео дня

"Силами ДСНС та місцевої пожежної команди пожежного потягу її погасили. У 50 метрах від епіцентру подій була знайдена провідниця вагона. Співробітниками ДСНС їй була надана медична допомога і евакуйована в госпіталь", — повідомив рятувальник.

Трагедія в Чаплине
Трагедія в Чаплиному / укрінофрм

За словами Журавльова, на момент ракетного удару поруч зі станцією їхав автомобіль з сім'єю з Донецької області. Батьки згоріли живцем, а дитину 2005 року народження викинуло з авто. Дитину знайшов голова громади, він живий.

Батько знайшов тіло 11-річного сина на сусідському подвір'ї

За годину до удару по залізничній станції окупанти обстріляли житлові будинки в Чаплине. Місцева мешканка Тетяна розповіла, що, коли вона почула вибух, вибігла на вулицю і побачила, що вдома її сусідів вже немає.

Ракета потрапила в приміщення, в якому жила сім'я з двома дітьми. На момент удару там була жінка і діти, її чоловік знаходився у дворі з другом.

"Дружину і старшого сина ми відкопали.... Живий. Приїхала швидка і забрала їх", - розповів Сергій.

Тоді чоловік з жителями селища кинулися шукати 11-річного Вадима. Дитину знайшли через півтори години в сусідньому дворі, куди хлопчика викинуло вибуховою хвилею. Перед трагедією хлопчик відпочивав на дивані в будинку.

"Ось він, Владик мій, тут лежав. Ніхто не знав, що він там лежить. Знайшли його ще теплого, якби раніше побачили, може він був би живий... а так... Його перекинуло через будинок і викинуло на подвір'я сусідів... Мій синочок годину тут пролежав", - каже Сергій.

Трагедія в Чаплине
Трагедія в Чаплиному / Укрінформ

Старший син Сергія, 13-річний хлопчик зараз у лікарні, його стан середньої тяжкості. Того дня в селищі загинула ще одна дитина – 6-річний хлопчик.

Ракетний удар окупантів по Чаплине

Нагадаємо, 24 серпня окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області. Удар був нанесений прямо по вагонах, в яких знаходилися люди.

Пізніше президент України Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що п'ятеро людей в результаті удару згоріли в машині, яка стояла неподалік від станції. Також загинув 11-річний підліток - російська ракета зруйнувала його будинок.

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Автор: Сергій Кущ
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