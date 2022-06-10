Москву потрібно скасувати: в Мережі від імені Кличка потролили Путіна

У мережі потролили Путіна скасуванням створення Москви / скріншот

Політолог Олексій Голобуцький оприлюднив у Мережі фейкове розпорядження мера Києва Віталія Кличка "Про відновлення історичної справедливості та виправлення помилок колишніх посадових осіб міста Києва", де йдеться про скасування указу про створення Москви.

У "документі" йдеться про те, що указ правителя Київської Русі Юрія Долгорукого "про заснування міста Москва", який виданий 1147 році, втратив чинність.

Це реакція на внесення російським депутатом Євгеном Федоровим до Держдуми РФ проєкту про скасування постанови Держради СРСР "про визнання незалежності Литовської Республіки".

Санкції проти Росії

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що президент Росії Володимир Путін повинен поплатитися за війну, яку розв'язав проти України. Як заявила Урсула фон дер Ляйен під час міжнародної донорської конференції високого рівня по Україні у Варшаві, ЄС введе шостий пакет санкцій, включаючи заборону російської нафти.

Нагадаємо, раніше Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про примусовому вилученні в Україні права власності РФ та її резидентів - 99,772644% акцій Промінвестбанку (ПІБ, Київ), що належать держкорпорації розвитку веб.РФ, і 100% акцій Міжнародного резервного банку (МР Банк, раніше – Сбербанк, Київ), що належать Ощадбанку Росії.

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