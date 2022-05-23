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Санкції проти РФ повинні зберегтися, навіть якщо вона "розкається" – Байден

23 травня 2022, 11:16

Росія повинна заплатити довготривалу ціну за варварство, вчинене в Україні, щоб іншим державам не кортіло вчинити щось подібне, сказав президент США.

Санкції проти РФ повинні зберегтися, навіть якщо вона "розкається" – Байден/ Reuters, УНІАН

Санкції проти Росії повинні зберігатися, навіть якщо країна-агресорка піде на "зближення" з Україною, вважає президент США Джо Байден. За його словами, це може стримати Китай від спроби захопити Тайвань.

Про це Байден заявив під час пресконференції у Токіо у понеділок, 23 травня. Він наголосив, що президент РФ Володимир Путін повинен заплатити високу ціну за те, що він чинить в Україні.

"Одна з причин, чому Путін повинен заплатити високу ціну за його варварство в Україні… Причина в тому, що це стосується не тільки України", – заявив Байден.

Він зазначив, що санкції повинні продовжувати діяти, навіть якщо у майбутньому відбудеться зближення (rapprochement – ред.) між РФ та Україною. Якщо ж вони більшою мірою не збережуться, то це покаже поганий приклад іншим державам і може стати сигналом Китаю, що він не заплатить високу ціну, якщо спробує захопити силою Тайвань.

Раніше Байден також заявив, що якщо Китай нападе на Тайвань, США будуть готові застосувати військову силу. За словами президента США, він не очікує, що Китай спробує захопити Тайвань. Але те, чи наважиться КНР на такий крок, залежатиме ще й від того, чи пояснить світ Пекіну усі можливі наслідки.

Нагадаємо, Китай розглядає острівну державу Тайвань, яка розташована за 180 кілометрів на схід від КНР, як свою провінцію, яка відкололася. У той же час Тайвань сприймає себе як окрему суверенну державу. У Китаї систематично попереджають Тайвань про ризик війни. Одне з таких попереджень прозвучало від Міноборони КНР 10 березня, при цьому у відомстві закликали інші держави не втручатися.

Санкції проти Росії

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що президент Росії Володимир Путін повинен поплатитися за війну, яку розв'язав проти України. Як заявила Урсула фон дер Ляйен під час міжнародної донорської конференції високого рівня по Україні у Варшаві, ЄС введе шостий пакет санкцій, включаючи заборону російської нафти.

Нагадаємо, раніше Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення про примусове вилучення в Україні права власності РФ і її резидентів – 99,772644% акцій Промінвестбанку (ПІБ, Київ), що належать держкорпорації розвитку ВЭБ.РФ, і 100% акцій Міжнародного резервного банку (МР Банк, раніше – Сбербанк, Київ), що належать Сбербанку Росії.

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