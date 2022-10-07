Потужний удар ЗСУ на півдні: десятки окупантів "перемололи" разом з технікою

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів, розповіли в Генштабі.
Російські окупанти продовжують нести втрати на півдні України, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
У районі Каховки Херсонської області підтверджено знищення живої сили та військової техніки, серед якої засоби протиповітряної оборони, йдеться в опублікованому зведенні.
Повідомляється, що в результаті ефективного вогневого ураження району зосередження противника поблизу населеного пункту Борозенське Херсонської області 5 жовтня втрати ворога склали до 10 осіб загиблими і близько 20 поранених.
У Генштабі зазначають, що авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів.
"Підтверджено ураження 8 місць зосередження озброєння і військової техніки, а також три зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили два БПЛА і два вертольоти ворога", - сказано в повідомленні.
У Генштабі зазначають, що ракетні війська і артилерія за добу уразили один район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, понтонну переправу і комплекс РЕБ.
Наступ ЗСУ на півдні
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снигиревка починають залишати російські окупаційні сили.
Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.
Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.
Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.
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