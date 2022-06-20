Потужний удар ЗСУ на сході: сотню окупантів "покришили" разом з технікою

Захисники України ліквідували окупантів на сході / Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у понеділок втратили 106 осіб особового складу, 20 одиниць техніки, що належать їм, включаючи танк і два безпілотних літальних апарати.

Крім того, також були знищені два склади боєприпасів в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід. Про це йдеться у повідомленні ОТГ у Facebook.

"Сьогодні, 20 червня, втрати ворога склали: особового складу – 106, танків – 1, БТР – 1, МТЛБ – 2, артилерійських систем – 2, мінометів – 5, АТТ – 7, БПЛА – 2, склад з б/п – 2", - повідомляється на сторінці ОТГ Схід.

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Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив про те, що російська окупаційна армія збирає сили для атаки на Харків і захоплення Слов'янська Донецької області.

Президент підкреслив, що Україна зробить все можливе, щоб зупинити окупантів і захистити людей.

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