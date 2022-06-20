Масове дезертирство на Харківщині: сотні окупантів РФ втекли з позицій

Російські окупанти в Україні / facebook.com/Mikokuk

У селі Гороховатка Харківської області кілька сотень російських окупантів кинули свої позиції і втекли в ліс.

Зараз дезертирів розшукують. Про це йдеться в повідомленні Борівської селищної ради в Telegram.

У повідомленні наголошується, що в Гороховатку зайшла велика кількість російських військових, які брали участь в боях під Ізюмом.

Звідти вони повернулися поранені, брудні, голодні і злі, з пошкодженою технікою, розповіли в селищній раді.

"Розселилися по селу. Є інформація, що близько 200 рашистів після заходу в село зникли і ховаються в лісі. Їх командири організовують пошуки дезертирів", - йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що з куп'янського напрямку через борову, Піски-Радьківські і далі в бік Донецької області йдуть "свіжі" колони рашистів.

"Такий же рух "новобранців" відбувається з Луганської області через Чернещину, Дружелюбівку на Лиман. Частина військ залишається в лісах поблизу села Піски-Радьківські", - додали в селищній раді.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Краснодарі 12 бійців ОМОНу категорично відмовилися їхати на війну в Україну. Вони аргументували своє рішення незаконністю наказу.

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