Масове дезертирство на Харківщині: сотні окупантів РФ втекли з позицій

У село Гороховатка зайшла велика кількість російських військових, які брали участь у боях під Ізюмом.
У селі Гороховатка Харківської області кілька сотень російських окупантів кинули свої позиції і втекли в ліс.
Зараз дезертирів розшукують. Про це йдеться в повідомленні Борівської селищної ради в Telegram.
У повідомленні наголошується, що в Гороховатку зайшла велика кількість російських військових, які брали участь в боях під Ізюмом.
Звідти вони повернулися поранені, брудні, голодні і злі, з пошкодженою технікою, розповіли в селищній раді.
"Розселилися по селу. Є інформація, що близько 200 рашистів після заходу в село зникли і ховаються в лісі. Їх командири організовують пошуки дезертирів", - йдеться в повідомленні.
Водночас зазначається, що з куп'янського напрямку через борову, Піски-Радьківські і далі в бік Донецької області йдуть "свіжі" колони рашистів.
"Такий же рух "новобранців" відбувається з Луганської області через Чернещину, Дружелюбівку на Лиман. Частина військ залишається в лісах поблизу села Піски-Радьківські", - додали в селищній раді.
читайте такожРашисти відмовляються вмирати в Україні: масово тікають з поля бою
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Краснодарі 12 бійців ОМОНу категорично відмовилися їхати на війну в Україну. Вони аргументували своє рішення незаконністю наказу.
Читайте ще:
- "Всім страшно стало - напилися": бурят-окупант п'яний потрапив у полон до ЗСУ
- "Ніяка це не спецоперація": російський солдат "прозрів" у полоні і готовий воювати за Україну
- ЗСУ розбили ворога під Харковом: розгромили три БТГ, взяли в полон 60 орків