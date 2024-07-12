УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Втратили цілу дивізію: Жорін розповів про масштабний розгром на Харківщині

Марія Николишин
12 липня 2024, 22:57
234
В смузі української бригади наразі бої стали трохи меншими, тому що окупантам на цій ділянці фронту важко, каже Жорін.
Втратили цілу дивізію: Жорін розповів про масштабний розгром на Харківщині
Росіяни втратили цілу дивізію на Харківщині / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 38 окрема бригада морської піхоти

Армія країни-агресорки Росії намагалася тиснути в районі Борової на Харківщині, застосовуючи для цього дивізію. Проте внаслідок успішних дій українських захисників бригада була повністю розбита. Про це повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін в ефірі телемарафону.

"Так склалося, що пару місяців тому ми опинилися знову на одному з основних напрямків зусиль ворога і, відверто кажучи, це не дуже прості пару місяців були. Це важкі бої були весь цей час в районі Борової. Ворог в смузі нашої бригади намагався наступати силою дивізії. На даний момент можу констатувати, що дивізія ця розбита... свій потенціал вона втратила, наступальні сили здебільшого вона втратила через велику втрату саме серед особового складу. Жодного успіху в зоні відповідальності 3-ї штурмової бригади вони не отримали. Тобто взагалі жодного метра", - наголосив Жорін.

Він також підкреслив, що в смузі української бригади наразі бої стали трохи меншими, тому що окупантам на цій ділянці фронту важко.

відео дня

"Є спроби штурмових дій, але вже не з такою динамікою, не з такою інтенсивністю. Здебільшого ми намагаємося ворога знищувати за допомогою безпілотних роботизованих комплексів, в основному це FPV, "зброси" і в тому числі наземні роботизовані комплекси. І саме за рахунок цього намагаємося вберегти життя та здоров’я нашого особового складу. На даний момент ворог намагається перенести свої зусилля на смуги відповідальності сусідніх бригад, сподіваючись, що там в нього більше успіху", - додав командира 3-ї окремої штурмової бригади.

Хто такий Максим Жорін

Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Наступ РФ на Харківщині - що відомо

Нагадаємо, в ОТУВ "Харків" наголосили, що Сили оборони зачищують від російських диверсійно-розвідувальних груп населений пункт Сотницький Козачок на Харківщині.

В той же час, аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що росіяни просунулися у Вовчанську, "однак їх успіхи" незначні.

Військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що армія країни-агресорки Росії звернула увагу на новий напрямок на Харківщині. Там окупанти можуть спробувати наступати.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Харкова Харківська область війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Могли вдарити по Пушиліну: нові деталі вибухів в Маріуполі - на місці багато швидких

Могли вдарити по Пушиліну: нові деталі вибухів в Маріуполі - на місці багато швидких

23:58 Україна
F-16 будуть, але: скільки літаків очікує отримати Україна - Bloomberg

F-16 будуть, але: скільки літаків очікує отримати Україна - Bloomberg

22:06 Україна
В Україні почали вводити графіки вимкнення водопостачання через дефіцит води

В Україні почали вводити графіки вимкнення водопостачання через дефіцит води

20:55 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Будуть грозові дощі, зливи і шквали: які області у вихідні накриють сильні опади 9470

Будуть грозові дощі, зливи і шквали: які області у вихідні накриють сильні опади

Незрозуміло, для чого працюємо : Регіна Тодоренко терміново покинула РФ разом із чоловіком 6925

"Незрозуміло, для чого працюємо": Регіна Тодоренко терміново покинула РФ разом із чоловіком

РФ може зупинити наступ і обстріли України: на який компроміс готовий Путін 4783

РФ може зупинити наступ і обстріли України: на який компроміс готовий Путін

Назавжди залишиться в наших серцях : на полі бою загинув відомий український артист 3967

"Назавжди залишиться в наших серцях": на полі бою загинув відомий український артист

Останні новини

23:58

Могли вдарити по Пушиліну: нові деталі вибухів в Маріуполі - на місці багато швидких

23:32

Учасник "Голосу" отримав серйозне поранення на фронті

23:21

Термін досить малий: як часто слід міняти сидіння унітазу - відповідь шокує

23:14

Пологи тривали 47 секунд: Макс Чмерковський став батьком утретє

22:57

Втратили цілу дивізію: Жорін розповів про масштабний розгром на Харківщині

Максим Розумний: Гаряча фаза війни в Україні може тривати 1-2 роки, вступ до НАТО - ключ до переговорів з РФМаксим Розумний: Гаряча фаза війни в Україні може тривати 1-2 роки, вступ до НАТО - ключ до переговорів з РФ
22:06

F-16 будуть, але: скільки літаків очікує отримати Україна - Bloomberg

21:25

"Це реалістичний термін": стало відомо коли Україна стане членом НАТО

21:15

РФ працює над модернізацією атак по Україні: Коваленко назвав можливі загрози

21:02

Скільки зберігається борщ у холодильнику: несподівана відповідь приголомшить досвідчених гурманівВідео

Реклама
20:55

В Україні почали вводити графіки вимкнення водопостачання через дефіцит води

20:31

Пентагон заборонив Україні бити ATACMS по РФ після переговорів Остіна та Бєлоусова

19:45

РФ готується почати війну проти НАТО: в Німеччині назвали рік початку конфлікту

19:41

Обама і Пелосі готуються скинути Байдена - ЯковинаВідеоблоги

19:21

У дві області прийде похолодання: де чекати грозові дощі і свіже повітря

19:16

Чим годувати курей, щоб не клювали яйця: хитрий фокус гарантує результатВідео

19:10

Таємна гра проти України: хто за нею стоїтьПогляд

18:50

Вішалки для одягу можуть зіпсувати одяг: як правильно складати речі

18:45

"Забрала швидка": зрадниця Наташа Корольова потрапила в біду

18:44

Партизани здійснили диверсію на Херсонщині: що вдалось знищити

18:38

Годин зі світлом буде більше: графіки вимкнення електроенергії на 13 липня

Реклама
18:34

РФ може зупинити наступ і обстріли України: на який компроміс готовий Путін

18:07

Як отримати компенсацію за пошкоджене житло: у Раді пояснили, що потрібно робити

18:04

Пасія Мурата Налчаджиоглу "видалила" його і зробила гучну заяву

18:00

Чи отримають повістку швидше ті, хто оновив дані через "Резерв+" - Міноборони

17:53

РФ погрожує підривом двох величезних дамб: яка справжня мета окупантів

17:31

Чутки про замах на директора Rheinmetall: в Німеччині звернулись до Росії

17:23

Частині українців доведеться платити за електрику більше: що сталося

17:19

Як без холодильника зберегти продукти: їжа не пропаде під час довгих відключеньВідео

17:18

Максим Галкін вразив вчинками на розкішному весіллі українців - що зробив

17:17

Втратили усю техніку: в армії РФ патова ситуація на одному з напрямків Донеччини

16:57

На скільки років війни вистачить ресурсів РФ: Селезньов здивував припущенням

16:55

Потрапили просто "в яблучко": під Херсоном рибалки "дали ляща" російському дронуВідео

16:42

Ситуація загострюється: в ЗСУ назвали новий "найгарячіший" напрямок фронту

16:41

Полетять на 460 кілометрів: США готують для України нові високоточні ракети

16:26

"Ми пройшли через пекло": дочка Заворотнюк висловилася про смерть матері

16:13

Щастя накриє хвилею: що потрібно зробити в домі 13 липня - прикмети

16:11

Провокація на білорусько-українському кордоні: в ЦНС назвали ймовірні терміни

15:34

У РФ хочуть заблокувати YouTube на початку осені - російські пропагандисти

15:34

"Це можливо": експерт сказав, коли Україна вийде на кордони 1991 року

15:33

Кохання з першого погляду: Алан Бадоєв показав свого улюбленця

Реклама
15:29

"Тільки-но там були Хуснуллін та Пушилін": Андрющенко про "приліт" в МаріуполіВідео

15:20

Як прибрати запах секонду: копійчаний засіб миттєво вбиває всю гидотуВідео

15:11

Київська ОВА створила багаторівневу систему контролю за облаштуванням фортифікацій

15:07

Київстар ТБ та Українська Кіношкола запускають кінолекторій просто неба на Поляні ВДНГ новости компании

15:03

Чи потрібно змащувати пергамент: прості та перевірені трюки допоможуть у випічці

15:00

Пошук роботи для ветеранів і ветеранок: інструменти, які допомагають повернутися до цивільної роботи новости компании

14:58

Іраклі Макацарія вперше показав свого сина

14:49

Будуть грозові дощі, зливи і шквали: які області у вихідні накриють сильні опади

14:12

Тищенко та Барановська "залягли на дно"

13:58

Повний провал Кремля: в Британії озвучили рекордні втрати Росії

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти