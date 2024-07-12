Втратили цілу дивізію: Жорін розповів про масштабний розгром на Харківщині

В смузі української бригади наразі бої стали трохи меншими, тому що окупантам на цій ділянці фронту важко, каже Жорін.

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Росіяни втратили цілу дивізію на Харківщині / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 38 окрема бригада морської піхоти

Армія країни-агресорки Росії намагалася тиснути в районі Борової на Харківщині, застосовуючи для цього дивізію. Проте внаслідок успішних дій українських захисників бригада була повністю розбита. Про це повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін в ефірі телемарафону.

"Так склалося, що пару місяців тому ми опинилися знову на одному з основних напрямків зусиль ворога і, відверто кажучи, це не дуже прості пару місяців були. Це важкі бої були весь цей час в районі Борової. Ворог в смузі нашої бригади намагався наступати силою дивізії. На даний момент можу констатувати, що дивізія ця розбита... свій потенціал вона втратила, наступальні сили здебільшого вона втратила через велику втрату саме серед особового складу. Жодного успіху в зоні відповідальності 3-ї штурмової бригади вони не отримали. Тобто взагалі жодного метра", - наголосив Жорін.

Він також підкреслив, що в смузі української бригади наразі бої стали трохи меншими, тому що окупантам на цій ділянці фронту важко.

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"Є спроби штурмових дій, але вже не з такою динамікою, не з такою інтенсивністю. Здебільшого ми намагаємося ворога знищувати за допомогою безпілотних роботизованих комплексів, в основному це FPV, "зброси" і в тому числі наземні роботизовані комплекси. І саме за рахунок цього намагаємося вберегти життя та здоров’я нашого особового складу. На даний момент ворог намагається перенести свої зусилля на смуги відповідальності сусідніх бригад, сподіваючись, що там в нього більше успіху", - додав командира 3-ї окремої штурмової бригади.

Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Наступ РФ на Харківщині - що відомо

Нагадаємо, в ОТУВ "Харків" наголосили, що Сили оборони зачищують від російських диверсійно-розвідувальних груп населений пункт Сотницький Козачок на Харківщині.

В той же час, аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що росіяни просунулися у Вовчанську, "однак їх успіхи" незначні.

Військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що армія країни-агресорки Росії звернула увагу на новий напрямок на Харківщині. Там окупанти можуть спробувати наступати.

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