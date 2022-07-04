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Потужний удар артилерії НГУ: бронетехніку РФ змішали з землею разом з окупантами

4 липня 2022, 16:56

Артилерія Національної гвардії України знищила ворожі танки та БМП.

Артилерія
Українські захисники вдарили по позиціях окупантів / Facebook Роман Бочкала

Захисники України продовжують завдавати вогневого ураження окупаційним військам Російської Федерації.

Про чергові успішні дії українських воїнів розповіли в Facebook Національної гвардії України.

Зазначається, що артилерія Національної гвардії України знищила ворожі танки, БМП, командно-штабну машину та позиції противника.

Додамо, що бійці НГУ здійснили результативні дії на південному напрямку.

Нагадаємо, раніше в Луганській області бійці 24-ї бригади імені короля Данила Галицького зі Стугни-п знищили російську техніку (МТЛБ) разом з "посиленим" екіпажем окупантів.

"У окупантів є такий цікавий квест-взяти якусь бойову машину, завантажити її орками всередині і ще з 5-8 зверху, для переконливості, і направлятися на зустріч нашим протитанкістам", - розповіли українські офіцери.

До того львівські десантники знищили два танки російських загарбників з українського протитанкового ракетного комплексу Стугна-П і американського ПТРК Javelin.

"Воїни-десантники 80 окремої десантно – штурмової бригади ДШВ ЗС України продовжують ефективно знищувати танки російських окупантів", - йдеться в повідомленні командування українських десантно-штурмових військ.

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