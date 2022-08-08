Потужний артудар на Харківщині: нацгвардійці спалили спецзагін РФ і ворожий ангар з БК

Знищення ворожого ангара з БК / скріншот

Бійці Національної гвардії України разом з артилеристами і аеророзвідкою знищили групу спецназу російських окупаційних військ разом з ворожим складом з боєкомплектом.

Як розповіли в прес-службі Нацгвардії, удар по російським загарбникам було завдано на півночі Харківської області.

Зазначається, що розвідники виявили місце базування підрозділу окупаційних військ. Згодом вони зафіксували факт вивантаження артилерійських боєприпасів.

Після цього координати ворожих позицій були передані українським артилеристам, після чого було проведено коригування вогню.

"Камера БПЛА зафіксувала відмінні результати акту "доброї волі" непроханих гостей з фашистської Росії. Одночасно з ним відбулася планова демілітаризація складу артилерійських боєприпасів, дбайливо захованих в ангарі, який ми обов'язково відбудуємо після поразки кремлівських орд в Україні", - додали в НГУ.

Війна в Україні

У Генштабі Збройних сил України раніше заявили, що Росія відправляє свої війська до північно-східних районів Херсонської області. Ворог перекидає туди велику кількість військової техніки і зброї. В українському командуванні вважають, що загарбники можуть піти в наступ в глибину території, щоб спробувати перевести ЗСУ в оборону.

Тривають бої на Донбасі. Окупанти сконцентрували свої зусилля в районах Бахмута та Авдіївки. Загарбники намагаються створити умови для захоплення Соледара з Бахмутом з метою відтиснення армії України від західної околиці Донецька.

Дивіться онлайн новини Харкова

Інші новини: