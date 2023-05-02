У ЗСУ назвали Пригожина балаболом: бойовики почали "полювання" на українського генерала

Варто відзначити, що Пригожин заявив, що під Бахмутом артилеристи ПВК "Вагнера" нібито знищили бронеавтомобіль, "в якому міг знаходитися Танцюра".

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Ігор Танцюра, Євген Пригожин / TerritorialDefenseForces, скріншот

Сьогодні, 2 травня, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що бойовики нібито ліквідували командувача Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майора Ігоря Танцюру.

Керівник служби зі зв'язків з громадськістю Командування Сил територіальної оборони ЗСУ Олексій Дмитрашковський заявив, що це фейк.

"Щойно розмовляв з генералом Танцюрою. Живий, здоровий, чого і всім бажає. Пригожин в черговий раз показав, що він балабол", - зазначив Дмитрашковський, пише РБК-Україна.

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Що заявив Пригожин про "ліквідацію" Танцюри

Варто відзначити, що Пригожин заявив, що під Бахмутом артилеристи ПВК "Вагнера" нібито знищили бронеавтомобіль, "в якому міг знаходитися Танцюра". За його словами, таку інформацію "ще перевіряли".

Пізніше Пригожин відповів на заяву ЗСУ і пригрозив, що "працюватиме далі".

Битва за Бахмут

Нещодавно командувач східним угрупуванням військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про те, що відбувається в найгарячішій точці на фронті. За його словами, ситуація в Бахмуті залишається складною, але контрольованою. Ворог перейшов до так званої "Сирійської" тактики випаленої землі, знищуючи вогнем будівлі і позиції.

Як зазначила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, російські окупаційні війська у своїх спробах захопити місто Бахмут Донецької області використовують найпрофесійніші підрозділи, проте несуть величезні втрати.

Раніше стало відомо, що бійцям Збройних сил України вдалося відбити у російських окупантів посадку, яка забезпечує проїзд в Бахмут Донецької області. Українські захисники відбили у ворога посадку в 500 метрів. При цьому сусідній підрозділ зумів утримати окопи, що забезпечують проїзність дороги на Бахмут.

Дивіться відео про те, що Євген Дикий розповів в інтерв'ю Главреду про паніку в Росії через контрнаступ ЗСУ.

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