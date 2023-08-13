ЗСУ тримають під вогневим контролем усі військові об’єкти РФ у Криму – Братчук

За його словами, ЗСУ дістануть окупантів у всіх куточках Криму. Також у Повітряних силах заявили, що РФ не просто так перекривала Кримський міст після вибухів.

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ЗСУ тримають під вогневим контролем усі військові об’єкти РФ у Криму, зазначає Братчук/ колаж: Главред, фото: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, Telegram

Збройні сили України взяли під вогневий контроль усі військові об’єкти країни-агресорки Росії у тимчасово окупованому Криму. Станом на зараз для окупантів на півострові не залишилося жодного безпечного місця, куди українські воїни не могли б дістати своїми ударами.

Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону. Так він прокоментував вибухи біля Кримського мосту, які сталися у суботу, 12 серпня, і заяви окупантів про те, що дим – це всього лиш створена ними самими димова завіса.

"Що стосується "димової завіси", я брав би звичайно це словосполучення в лапки, то треба віддати належне кримським гауляйтерам, тому що вони вигадали щось нове у тактиці. І так поставити дими, я думаю, ще нікому не вдавалося", – зазначив Братчук.

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Він додав, що зараз у Криму відбувається щонайменше "три запальних моменти на день". Братчук наголосив, що безпечних місць для російських загарбників на окупованому півострові не залишилося.

"Мова зараз не лише про те, що там влучило чи не влучило. Мова про інше – що безпечними зараз на території тимчасово окупованого Криму… Я про Кримський міст взагалі мовчу, тут все зрозуміло, яка це локація небезпечна. Так от, немає жодної території, де під контролем України не було б сьогодні військових об’єктів Російської Федерації", – розповів речник Одеської ОВА.

Окупанти не просто так перекривали міст

У той же час речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що поки що наші Повітряні сили не знають обставин та наслідок вибухів біля Кримського мосту 12 серпня. Але загарбники не просто так перекривали рух на мосту, наголосив він.

"Задимлення застосовувалося ще з часів Другої світової війни. Це маскування. У цьому випадку не знаємо, що відбувається. Можливо, вони навчання якісь проводять. Поки що не можу сказати, що відбувається. Можливо, знімки супутникові нам більше розкажуть, чи є там руйнування. Не просто ж так перекривають рух", – сказав речник.

Він додав, що подібні інциденти і далі відбуватимуться в окупованому Криму, а можливо ще й частіше, ніж зараз.

Вибухи біля Кримського мосту 12 серпня

Нагадаємо, 12 серпня Кримський міст був весь у диму і було чути вибухи. Рух автотранспорту Кримським мостом російські окупанти тимчасово перекрили. Після цього до мосту помчали катери берегової охорони.

Окупанти повідомляли, нібито вони знищили кілька ракет, які летіли у бік моста. При цьому, за словами кримських гауляйтерів, дим навколо моста був нібито навмисно створеною "димовою завісою".

Також раніше повідомлялося, що війська РФ в Криму злякалися морських дронів і ударів по Чорноморському флоту. Окупаційні війська Росії намагаються облаштувати все більше позицій на захопленому Кримському півострові, особливо в районі Чорноморського флоту.

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