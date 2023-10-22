Потужні вибухи та величезна заграва: у Севастополі розповіли про прильоти

У Севастополі було оголошено повітряну тривогу, а вибухи чули в районі Козачої бухти.

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У Севастополі пролунали вибухи / Колаж: Головред, Фото: pixabay, скріншот

У захопленому РФ Севастополі пролунали сильні вибухи ввечері в неділю, 22 жовтня.

При цьому в районі Козацької бухти було видно стовп диму. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Кримський вітер".

У Мережі також опублікували відео прильоту. Внаслідок цього стався потужний вибух, який потрапив на відео.

відео дня

Звернемо увагу, що перед цим у Севастополі було оголошено повітряну тривогу.

Уточнюється, що "у Севастополі вибухи, пуски та щось спалахнуло в районі Козачої бухти".

Водночас росЗМІ підтверджують, що по окупованому РФ Севастополю було завдано удару.

Росіяни заявили про нібито "збиття" 2-3 ракет над Чорним морем, проте є повідомлення про "бавовну" в районі Севастополя.

При цьому голосно було в Балаклаві та в районі Козачої бухти.

Дивіться відео - у Севастополі розповіли про вибухи:

У Севастополі розповіли про потужні вибухи / Скріншот

Удари по окупантах РФ у Криму

Раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху в Севастополі було уражено об'єкт ЧФ РФ . Одна із ракет потрапила на територію військової частини окупантів агресора Росії в районі селища Цукрова Головка під Севастополем, пишуть журналісти.

Нагадаємо, раніше у ВМС назвали втрати ЧФ внаслідок удару по кораблям РФ біля берегів Севастополя. Окрім корабля "Павло Державін" отримав пошкодження також військовий буксир РФ "Микола Муру".

Як відомо раніше Росія перекинула 14 кораблів у Новоросійськ , розповіли в американському Інституті вивчення війни. На думку аналітиків, такі дії окупантів пов’язані зі спробою відвести кораблі від ймовірних ударів України.

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