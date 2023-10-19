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Потужний вибух у Севастополі - ураження об'єкта ЧФ РФ: у Мережі дізналися деталі

Андрій Ганчук
19 жовтня 2023, 12:03 оновлено 19 жовтня, 12:11
Одна з ракет потрапила на територію військової частини окупантів агресора Росії в районі селища Цукрова Голівка під Севастополем, пишуть журналісти.
Севастополь
Ракета прилетіла по складу Чорноморського флоту РФ під окупованим Севастополем - Мережа / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

У районі селища Цукрова Голівка під окупованим Севастополем 18 жовтня ракетним ударом було уражено один із об'єктів Чорноморського флоту агресора Росії. Ракета прилетіла на територію військової частини, де знаходився військовий склад.

Як повідомляє російський опозиційний Telegram-канал ASTRA із посиланням на свої джерела, в результаті прильоту ракети пошкоджена територія військової частини російських окупантів у районі селища Цукрові Голівка під Севастополем.

"Ракета потрапила по території складів озброєння ЧФ РФ у результаті вечірньої ракетної атаки на Крим. За даними джерел, 18 жовтня одна з ракет потрапила на територію в/ч 63876 в районі селища Цукрова Голівка під Севастополем — там знаходиться склад озброєння Чорноморського флоту Росії. Територія військової частини пошкоджена, один військовослужбовець поранений", - розповіли журналісти.

відео дня

Також у повідомленні підкреслюється, що під час ракетної атаки із будівлі "МВС Севастополя" було евакуйовано понад 350 так званих поліцейських.

Ситуація в Криму

У ніч на 18 жовтня в Криму прогриміли вибухи. Жителі захопленого РФ півострова розповіли про гучний вибух у Євпаторії, поблизу Заозерного і в районі населеного пункту Ромашкіно. У моніторинговій групі Кримський вітер написали, що якраз у Ромашкіно розташована російська ППО.

Увечері того ж дня, 18 жовтня, у Севастополі був потужний вибух. Прогриміло в районі Цукрової Голівки. З'являлася інформація про пошкодження інфраструктури. Гауляйтер Развозжаєв говорив, що Чорноморський флот нібито відбиває атаки з повітря.

Війська РФ готуються до "оборони" у Джанкої і по всьому Криму, повідомили українські партизани Атеш. За їхніми даними, російські загарбники риють траншеї і окопи неподалік Джанкоя і зміцнюються на півострові.

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Севастополь Чорноморський флот війська Росії війна Росії та України
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