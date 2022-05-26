У "ДНР" погрожують "референдумом" про приєднання всього Донбасу до РФ

/ УНІАН

У разі окупації всієї території Луганської та Донецької областей буде проведено "референдум" про їх приєднання до Росії.

Як повідомляє РІА Новості, про це заявив ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін.

"Підсумки референдуму такого цілком очевидні, цілком зрозумілі.

Але підходити до них вже в практичній площині буде доцільно після того, як ми вийдемо на конституційні кордони "Донецької та Луганської народних республік", - зазначив він.

Нагадаємо, 11 травня Володимир Путін привітав так звану "ДНР" з " днем Республіки". У цей день вісім років тому бойовики провели на Донбасі так званий референдум "про самовизначення". Повідомлення з привітанням було розміщено на сайті Кремля.

Раніше повідомлялося, що 9 травня Путін цинічно привітав Україну з 77-ю річницею Перемоги у Другій світовій війні. При цьому російський диктатор, який розв'язав повномасштабну війну проти України і вбиває українців, закликав "не допустити відродження нацизму, який приніс стільки страждань людям різних країн".

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