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"Референдуми" в окупації і війна в Україні до кінця 2022 року: в ГУР розкрили плани Путіна

28 травня 2022, 14:48

Путін не збирається відмовлятися від агресивних планів щодо України і налаштований на тривалу війну, вважають в ГУР Міноборони.

Колаж Путін
Путін може планувати на вересень псевдореферендуми в Україні - ГУР / Reuters, depositphotos.com

Активна фаза війни Росії проти України може тривати до кінця 2022 року. Москва, ймовірно, спробує до якої-небудь дати досягти якоїсь "перемоги". Зокрема, 11 вересня загарбники можуть провести так звані "референдуми" на окупованих територіях, а 7 жовтня, на ювілей Путіна, можливо, спробують піднести йому "подарунок". Конкретно Путін зібрався вести тривалу війну і не збирається відмовлятися від своїх планів. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

У ефірі телеканалу Freedom він розповів про те, що є дві дати, до яких окупанти можуть посилити свою незаконну діяльність на території української держави. Російська влада спробує досягти якоїсь подібності "перемог".

читайте такожРосія - велика Україна, переворот в Кремлі і повстання мас: названо три сценарії повалення ПутінаПерша дата - 11 вересня, у Росії це єдиний день голосування. У Кремлі можуть запланувати на цю дату проведення, мовляв, так званих "референдумів" на захоплених територіях України.

Також 7 жовтня буде ювілей Путіна - 70 років. В якості, мовляв,"подарунка", йому можуть піднести будь-які "досягнення".

На думку Скібіцького, Путін збирається вести тривалу війну і не відмовляється від своїх планів щодо України. Війна може затягнутися на декілька місяців або до кінця року. Все залежить від стану українських військ і постачань військової допомоги.

"Путін не відмовляється від своїх планів. Ця війна затягуватиметься. Наскільки буде затягнута активна фаза - це буде вересень місяць, або це буде жовтень або буде до кінця року - це залежить від нашого опору, і від стану наших сил оборони, і від тієї допомоги, яку нам надають", - підкреслив Вадим Скібіцький.

Війна Росії проти України

Сили оборони України ведуть важкі бої з російськими військами на Донбасі. Експерти американського Інституту вивчення війни вважають, що окупанти планують створити влаштувати ЗСУ оперативне оточення в районі Сєвєродонецька та Лисичанська, навколо Золотого на північний схід від Попасної, і навколо Авдіївки.

Війська РФ 26 травня обстріляли місто Харків. Постраждали люди. Є загиблі. У поліції розповіли, що снаряди падали в Шевченківському, Київському районах і поблизу Павлова Поля.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія стягнула війська на Донбас і збирається вийти на кордони Донецької та Луганської областей. За словами чиновника, у загарбників залишається багато зброї. На Україну очікує декілька важких тижнів.

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Володимир Путін ГУР Вадим Скібіцький війна Росії та України
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