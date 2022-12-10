glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Найпотужніший доказ, що все йде за призначенням": Кислиця відповів на істерику РФ щодо західної зброї

10 грудня 2022, 13:03
Якщо Росія так злиться через надання партнерами зброї Україні, значить її застосування ефективне на полі бою, каже постійний представник України в ООН.
Украинские военные, Сергей Кислица
Кислиця відповів на істерику РФ щодо західної зброї/ Facebook Кислиця, 14 ОМБр Романа Великого

Спроби країни-агресорки Росії звинуватити Україну у нібито потраплянні західної зброї з нашої держави до третіх країн – це лише підтвердження, що це озброєння слугує за прямим призначенням.

Такі звинувачення не мають нічого спільного з реальністю. Про це заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця під час засідання Ради Безпеки ООН.

"Це (звинувачення з боку Росії – ред.) найпотужніший і найпереконливіший доказ того, що вся зброя, якою володіє Україна, служить по своєму прямому призначенню – допомагати українським воїнам звільняти наш народ і наші території", – заявив Кислиця.

Він наголосив, що в Україні діє трирівнева система контролю і нагляду за озброєннями, що поставляються західними партнерами. І в цій системі контролю задіяні також іноземні партнери України.

На рівні парламенту контроль здійснює тимчасова спеціальна комісія. Президент реалізує свої повноваження через РНБО України. На урядовому рівні контроль здійснюють Міністерство оборони та ЗСУ спільно з іноземними партнерами.

Кислиця додав, що країна-агресорка Росія для більшої переконливості загортає свою брехню "у численні терміни та назви, технічні характеристики та цифри".

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країнам-членам НАТО варто наростити виробництво зброї. Адже якщо вони не зможуть допомагати Україні зброєю, наша держава не зможе так легко перемогти країну-агресорку РФ у війні.

Нагадаємо, влада США зосередиться на тому, щоб переривати поставки іранської зброї в країну-агресора, Росію, і на підтримці протестувальників в Ірані, а не на зупинених переговорах щодо відновлення міжнародної ядерної угоди.

Читайте також:

війна в Україні оружие вторгнення Росії Сергій Кислиця
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:36

Скільки потрібно тримати градусник: Як правильно користуватися термометром

14:22

Нові цілі для ударів: журналісти показали військові об'єкти окупантів у КримуФотоВідео

14:13

Ейдман розповів, чи небезпечний для України план Путіна по зриву поставок ЗСУ західної зброїВідео

14:06

Як позбутися неприємного запаху з пилососа: 7 простих способів, щоб забути про проблему назавжди

14:04

Приїхав вбивати земляків: ЗСУ ліквідували ексдепутата облдуми з Саратова, який був родом з-під КиєваВідео

Реклама
13:46

"Я, як і раніше, біля керма": ЗМІ з'ясували, навіщо Путін виліз з бункера і часто виходить на публікуВідео

13:38

Дістане до Москви: в Укроборонпромі розповіли про випробування ударного дрона-камікадзеВідео

13:23

Жана-Клода Ван Дамма несподівано "засікли" з візитом на Закарпаття

13:03

"Найпотужніший доказ, що все йде за призначенням": Кислиця відповів на істерику РФ щодо західної зброїВідео

12:49

Наздогнала карма за розбитий герб України: ЗСУ знищили колаборанта - "зірку" росТБВідео

12:45

У Німеччини немає систем Patriot, які вона могла б передати Україні - МЗС ФРН

12:38

Гороскоп Таро для Скорпіонів на 2023 рік: достаток і великі зміниВідео

12:14

"Борода" долітався: ЗСУ знищили майора РФ - путінського пілота-асаВідео

12:06

"Вони собі копали могилу, їх розстріляли": вагнеровець розповів про страти найманців за відмову воюватиВідео

12:06

Немає жодних ознак, що важкі втрати змусять Путіна здатися - СтолтенбергВідео

11:50

"Путін збожеволів": Ейдман оцінив загрозу ядерного удару РФ по УкраїніВідео

11:09

"Чекає доля Муссоліні чи Хрущова": Путіна скине оточення у разі успішного контрнаступу ЗСУ – ЕйдманВідео

10:53

У боях з ворогами загинув молодий футболіст і десантник ЗСУ

10:30

Путін скидає з себе відповідальність за те, у що "влипла" РФ: в ISW пояснили тактику диктатораВідео

10:30

Критик Кадирова блогер Абдурахманов живий та перебуває під захистом поліції Швеції - ЗМІ

Реклама
10:28

Леді Гага натягнула короткі шорти і повторила танець з серіалу Уенсдей під свій хіт "Bloody Mary"Відео

09:49

Більше ударів по інфраструктурі України: РФ намагається отримати від Ірану сотні балістичних ракетВідео

09:46

Військовий експерт пояснив, який фактор може запустити ленд-ліз від США в 2023-муВідео

09:16

РФ атакувала Одещину дронами-камікадзе: сильно зруйновані енергооб’єкти, тисячі людей без світлаВідео

09:06

Марокко вперше надасть Україні військову допомогу: ЗСУ отримають запчастини для танків Т-72

08:48

Пентагон дав Україні зелене світло на удари безпілотниками по території РФ – The TimesВідео

08:21

Путін на самоті гризе килимПогляд

08:15

"Нам потрібен чіткий і відкритий план": глава ОП Єрмак презентував послам G7 українську формулу миру

08:00

Путін забрехався і воюватиме до повного розгрому - Ігор ЕйдманВідео

07:42

Навіщо Путін весь час просить переговорів з Україною: в ISW розкрили підступний задум Кремля

06:20

Навіщо Путіну затяжна війна?Погляд

05:40

Навіщо ставити каву в холодильник: проста хитрість, про яку мало хто знає

05:00

Окупанти "зливають" маршрути польоту ракет українським розвідникам – ЖдановВідео

04:30

Галкін українською пояснив, чому стежить за пропутінськими зірками

04:14

Принесе удачу та роки радості й процвітання: яка кімнатна рослина найкраща для вашого знаку зодіаку

03:03

"Інших досягнень немає!": Волочкова показала, як професійно розсовує ногиВідео

02:30

Вріже дубак до - 31°: українців попередили про дикі морози та назвали датиВідео

02:15

"Забинтував і поїхав на завдання": захисник України лише через місяць дізнався, що у нозі – куля окупантівВідео

02:03

Хейлі Бібер в образі розпусної Місіс Клаус знялася в бікіні для Victoria's Secret

01:35

Ще одна унікальна операція: військовий експерт спрогнозував, куди наступного разу вдарять ЗСУВідео

Реклама
01:00

Жіночий гороскоп на тиждень 12-18 грудня: Рибам - нервування, Овнам - неадекватність

00:51

Прикмети на 10 грудня: які 2 речі заборонено робити в цей день, щоб всі гроші не розгубитиВідео

00:31

Великий пакет допомоги від США: стало відомо, що найближчим часом отримає Україна

09 грудня, п'ятниця
23:59

ЗСУ перехоплюють ініціативу: аналітик розповів, коли українські захисники зайдуть у ДонецькВідео

23:30

РФ нарощує свій арсенал ядерної зброї - ПентагонВідео

23:25

"Почнеться війна дронами": ракетні удари не припиняться після виходу на адмінкордони - КоваленкоВідео

23:08

"Вірити нікому не можна": Путін назвав ім'я єдиної людини, яка говорить "правду"Відео

22:50

Розвал Росії не завадить трибуналу і виплатам репарацій, але це стане ускладненням - ЧорновілВідео

22:40

Прикмети на 11 грудня: які 2 речі потрібно зробити, щоб залучити багатствоВідео

21:50

До 50 поранених за добу: ЗСУ прорідили ряди найманців з ПВК "Вагнера" – ГенштабВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини телеграмНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти