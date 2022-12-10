"Найпотужніший доказ, що все йде за призначенням": Кислиця відповів на істерику РФ щодо західної зброї

Якщо Росія так злиться через надання партнерами зброї Україні, значить її застосування ефективне на полі бою, каже постійний представник України в ООН.

Кислиця відповів на істерику РФ щодо західної зброї/ Facebook Кислиця, 14 ОМБр Романа Великого

Спроби країни-агресорки Росії звинуватити Україну у нібито потраплянні західної зброї з нашої держави до третіх країн – це лише підтвердження, що це озброєння слугує за прямим призначенням.

Такі звинувачення не мають нічого спільного з реальністю. Про це заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця під час засідання Ради Безпеки ООН.

"Це (звинувачення з боку Росії – ред.) найпотужніший і найпереконливіший доказ того, що вся зброя, якою володіє Україна, служить по своєму прямому призначенню – допомагати українським воїнам звільняти наш народ і наші території", – заявив Кислиця.

Він наголосив, що в Україні діє трирівнева система контролю і нагляду за озброєннями, що поставляються західними партнерами. І в цій системі контролю задіяні також іноземні партнери України.

На рівні парламенту контроль здійснює тимчасова спеціальна комісія. Президент реалізує свої повноваження через РНБО України. На урядовому рівні контроль здійснюють Міністерство оборони та ЗСУ спільно з іноземними партнерами.

Кислиця додав, що країна-агресорка Росія для більшої переконливості загортає свою брехню "у численні терміни та назви, технічні характеристики та цифри".

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країнам-членам НАТО варто наростити виробництво зброї. Адже якщо вони не зможуть допомагати Україні зброєю, наша держава не зможе так легко перемогти країну-агресорку РФ у війні.

Нагадаємо, влада США зосередиться на тому, щоб переривати поставки іранської зброї в країну-агресора, Росію, і на підтримці протестувальників в Ірані, а не на зупинених переговорах щодо відновлення міжнародної ядерної угоди.

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