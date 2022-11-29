"Інакше Україна не зможе перемогти": Кулеба заявив, що країнам НАТО варто збільшити виробництво зброї

Кулеба заявив, що країнам НАТО варто збільшити виробництво зброї/ Reuters, 93-я ОМБр Холодний Яр

Країнам-членам НАТО варто наростити виробництво зброї. Адже якщо вони не зможуть допомагати Україні зброєю, наша держава не зможе так легко перемогти країну-агресорку РФ у війні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Politico. Він наголосив, що поки ми боремося у сьогоднішніх битвах, варто думати і про те, як будемо боротися і завтрашніх.

Тому, за словами очільника українського МЗС, країнам НАТО варто уже зараз почати виробництво необхідного озброєння. Якщо ці держави не зможуть нам допомагати зброєю, то перемогти Росію на полі бою буде важко, тоді "ми не зможемо перемогти – ось і все", сказав Кулеба.

"Востаннє, коли я був присутнім на міністерській зустрічі НАТО, я вимовив три слова: зброя, зброя та ще раз зброя. Цього разу, поки це прохання залишається абсолютно гострим, я уточню його, сказавши, що нам потрібні ППО, танки та виробничі лінії", – наголосив український міністр закордонних справ.

Нагадаємо, 29−30 листопада у Бухаресті в Румунії відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Раніше повідомлялося, що дві третини країн-членів НАТО більше не зможуть давати Україні зброю для захисту від країни-агресорки Росії, адже вичерпали свої ресурси. Решта 10 країн ще можуть передавати зброю. Серед них, зокрема, Італія, Німеччина, Франція і Нідерланди.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країна-агресорка Росія продовжить свої спроби зруйнувати інфраструктуру України напередодні зими. Таким чином російський диктатор хоче використати зиму як зброю проти українців. Тому Україна та її союзники мають бути готовими до таких спроб РФ.

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